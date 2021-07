Colombia recibió más de un millón de dosis de vacunas este fin de semana

Este fin de semana, Colombia recibió nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus. El sábado, por un lado, llegaron un millón de dosis de Sinovac, el biológico chino que ha permitido masificar la vacunación en el país. Por otro lado, este domingo arribó un lote con 408 mil dosis de AstraZeneca. (Puede leer: La vacuna china “es mala”, “es la de los pobres” y otras mentiras sobre Sinovac)

Si se cumple la promesa del Ministerio de Salud, hoy también llegará otro millón de dosis de Sinovac, una vacuna que, pese a la confusión que han generado algunos influencers y “líderes de opinión” es altamente efectiva.

De hecho, la semana pasada se publicó un estudio en el The New England Journal of Medicine que ratificó su gran utilidad: esta vacuna previene en un 90,3 % el ingreso a UCI y en un 86,3 % la muerte relacionada con infección por el COVID-19.

Saltándonos detalles técnicos, este estudio se basó en el análisis de 10,2 millones de chilenos que habían sido inmunizados con esa vacuna. De ellos, cuatro millones fueron inoculados entre el 2 de febrero y el 1 de mayo de 2021.

Como informó el Ministerio de Salud, con estos biológicos recibidos este fin de semana el país completa 29.364.034 dosis de vacunas, de las cuales 1,5 millones fueron adquiridas por el sector privado y 2,5 millones fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Hasta el momento, en Colombia 8.854.755 personas han recibido esquemas completos de vacunación.