Colsubsidio retomará la dispensación de medicamentos a Nueva EPS, pero solo en unos puntos

Colsubsidio retomará la dispensación de medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, según confirmó El Espectador. Sin embargo, no lo hará en todos los puntos de antes. La información que se conoce es que lo hará en 42 puntos seleccionados. Esto comenzaría desde este martes, 10 de febrero. Durante el transcurso de este lunes, sin embargo, ambas entidades darán más información a los usuarios.

Este es un nuevo capítulo en la larga novela entre este gestor farmacéutico y la EPS más importante del país. A finales de diciembre pasado, Colsubsidio anunció que dejaría de dispensar medicamentos a esta EPS a partir del 1.º de enero de 2026.

Desde entonces, la Defensoría del Pueblo había sido la entidad que más preocupada se había mostrado frente a lo que consideraba era un riesgo en “la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos, con impactos directos sobre las personas usuarias en distintos territorios del país”. En los últimos días, la entidad liderada por Iris Marín Ortiz había convocado espacios para acercar las posiciones del gestor farmacéutico con las de la EPS intervenida.

Como la decisión del regreso de Colsubsidio no implica el retorno de una operación igual a la del pasado, seguirán siendo clave los nuevos operadores farmacéuticos que Nueva EPS ha estado integrando a su red durante las últimas semanas.

Noticia en desarrollo

