Hunden la reforma a la salud del Gobierno en la Comisión Séptima del Senado

La Comisión Séptima del Senado hundió este martes la reforma a la salud del Gobierno tras una sesión en la que ocho senadores votaron a favor del archivo y cinco en contra.

Tras el resultado, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz anunció la apelación a la decisión, lo que abriría la puerta a que el proyecto sea revisado por la plenaria. Es la segunda vez que la reforma a la salud se cae en esta comisión, un revés político clave para una de las iniciativas centrales del Gobierno.

“Al sumar los votos pertinentes para el archivo, radicamos la apelación a esta decisión tanto en la mesa directiva de la comisión séptima, como a la plenaria para que continúe su trámite pertinente”, dijo Díaz.

En ese sentido, para el congresista fue importante aclarar que la reforma “no se ha archivado. En este momento, está en un trámite, que es el de la apelación”.

Wilson Arias, congresista del Pacto, también apoyó la apelación. “Lo que acaba de hacer esta comisión es absolutamente injustificable. Es negar el cambio del estado de cosas actuales, es perpetuar un negocio”, dijo, refiriéndose a la gestión que han hecho las EPS.

La apelación anunciada por el senador Fabián Díaz, y que ya fue radicada en la Plenaria, apunta a repetir el camino que siguió la reforma laboral, que también fue archivada en la Comisión Séptima y luego revivida en la plenaria del Senado, donde el Gobierno cuenta con mayores apoyos.

Ese mecanismo permite que la mesa directiva de la plenaria decida a qué comisión se envía nuevamente el proyecto, usualmente a una con una correlación política más favorable. Pero en esta ocasión los tiempos juegan en contra: la legislatura del Congreso termina hoy y, aun con la convocatoria a sesiones extraordinarias, el margen para repetir la maniobra parece estrecho.

Además, el Gobierno de Gustavo Petro no la tiene nada fácil, pues en época electoral no parece sencillo lograr el respaldo que necesita ese proyecto de ley que cambiaría la manera como el país ha concebido el sistema de salud.

“Se archivó la reforma a la salud producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores y los sectores políticos”, dijo Ana María Vesga, presidente de Acemi, la asociación que reúne las EPS del régimen contributivo. “Esperamos la decisión de la plenaria del Senado”.

Así ha sido la discusión por la reforma a la salud

Este era el tercer debate de la reforma (de cuatro obligados), que permaneció congelada durante meses en esta comisión. Los sectores afines al Gobierno presentaron la ponencia en abril, y durante estos meses, se presentó una ponencia de archivo y otra alternativa, liderada por Norma Hurtado.

Sin embargo, no hubo muchos debates en estos meses, pese a la insistencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Ambos criticaron duramente lo que consideraron un boicot a la discusión del articulado.

Los congresistas de la Comisión Séptima, por su parte, nunca estuvieron convencidos de la solidez técnica ni del respaldo financiero del proyecto. Aunque el Gobierno ha insistido en que la reforma es viable, informes recientes —como el del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)— han puesto en duda esa afirmación.

Este Comité advirtió que la iniciativa tendría un impacto fiscal mayor al estimado oficialmente, pues el gasto de la Nación crecería más rápido y desde un nivel inicial más alto, lo que cuestiona el optimismo del Ejecutivo sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Ya el año pasado había ocurrido algo similar con la reforma a la salud. Después de meses de tensiones, la Comisión Séptima decidió no darle luz verde a esa iniciativa que había sido impulsada desde el inicio del Gobierno por la hoy candidata al Congreso, Carolina Corcho.

