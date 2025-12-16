La preocupación de Asociación de Trasplante de Órganos por la no entrega de medicamentos

Imagen de referencia de un trasplante de órgano en el Hospital General de Massachusett, EE.UU. Foto: Hospital General de Massachusett.

En un comunicado, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) acaba de llamar la atención sobre los problemas que hay con la entrega de medicamentos a los pacientes que están trasplantados.

Su junta directiva, dice en un comunicado, “manifiesta su profunda preocupación ante la reiterada y grave falta de entrega oportuna de medicamentos, en particular inmunosupresores”.

Como lo explican, este grupo de medicinas es esencial para aquellas personas que han recibido un trasplante, pues no son opcionales ni diferibles. Son, señalan, irremplazables, y suspender su administración puede generar graves problemas a los usuarios.

A lo que se refieren es a que no recibir esos medicamentos de forma regular, incrementa de manera significativa “el riesgo de rechazo agudo o crónico del injerto, con la consecuente pérdida del órgano trasplantado, deterioro clínico acelerado y aumento del riesgo de mortalidad”.

“Cada día sin inmunosupresión adecuada representa un retroceso clínico potencialmente irreversible, que no solo pone en peligro la vida del paciente, sino que desconoce el enorme esfuerzo humano, ético, médico, social y financiero que implica un proceso de donación y trasplante: la generosidad del donante y su familia, el trabajo de los equipos de salud y la inversión del sistema sanitario”, señalan en otro apartado del documento.

Debido a esos problemas a los que están enfrentándose los pacientes trasplantados es que ACTO hace un llamado a todas las instituciones y entidades involucradas en la dispensación de medicamentos para que garanticen la entrega “continua, oportuna. y completa” de las medicinas inmunosupresoras.

Además, solicitan que “se eliminen las barreras administrativas que retrasan o interrumpen tratamientos vitales”, y que se implementen mecanismos “de seguimiento y control” para evitar que lo que está sucediendo se repita.

“La vida de los pacientes trasplantados no admite dilaciones, excusas ni trámites innecesarios. Cada falla en la entrega de estos medicamentos puede traducirse en la pérdida de un injerto y, en muchos casos, en la pérdida de una vida”, reiteran.

En otro párrafo insisten: “exhortamos de manera urgente y categórica a las instituciones gubernamentales competentes, a los entes de vigilancia y control, y a los actores responsables de la cadena de aseguramiento y provisión de medicamentos, a asumir plenamente su deber constitucional y legal”.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en 2024 se realizaron 1.358 trasplantes a partir de 388 donantes, lo que equivale a una tasa de 7,4 donantes por millón de habitantes.

