Compensar lanza planes de medicina prepagada en Colombia: ¿cuánto costarán?

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Compensar, una de las principales cajas de compensación y EPS del país, lanzó un nuevo plan de medicina prepagada en el país. Es “una opción de aseguramiento privado” como alternativa de atención en salud para personas y empresas.

Esta decisión llega luego de que, a principios de 2025, la Superintendencia de Salud aprobara la salida de la EPS Compensar de diez departamentos del país (donde tenía cerca de 190.000 afiliados), manteniendo su operación en Bogotá, donde se encuentra su mayor cantidad de afiliados.

“Hace 46 años nacimos precisamente brindando un plan adicional en salud, luego de escuchar las necesidades de nuestros afiliados y empresas; y, desde entonces, hemos estado en el sistema tanto en el aseguramiento como en la prestación de servicios. Ahora también somos medicina prepagada, una propuesta innovadora y competitiva que responde a las expectativas individuales, familiares y empresariales del país en la actualidad”, sostiene Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, en un comunicado.

La empresa asegura que estaba explorando esta alternativa incluso antes de presentar su solicitud de retiro voluntario del sistema de salud como EPS. Aseguran que buscan ofrecen una alternativa que no dependa exclusivamente del sistema público para ofertar servicios de salud.

¿En qué consiste el plan de salud?

De acuerdo con Compensar, su nueva oferta de medicina prepagada se trata de un “programa personalizado” en el que brindarán acceso directo a 60 especialidades médicas y odontológicas. Además, ofrecerán acceso a la red de clínicas de Compensar, servicio de ambulancia y acceso a habitación individual en casos de hospitalización.

Otros aspectos del servicio incluyen la telemedicina, la atención domiciliaria y un seguro de vida y exequial. Se podrán afiliar personas o grupos familiares de máximo 64 años y que se encuentren afiliadas a una EPS. También podrán acceder a este servicio las empresas que deseen afiliar a sus empleados.

Los precios de esta medicina prepagada partirán de los $310.000 mensuales por usuario, dependiendo de si se trata de un plan individual, familiar o colectivo (empresas), y de la edad y género de las personas que se vayan a afiliar.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺