Con apelación, hacen un último intento por revivir la reforma a la salud: ¿Prosperará?

Ahora, la opción de revivir la reforma está en manos de la plenaria del Senado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de que en la mañana de este martes, 16 de diciembre, la Comisión Séptima del Senado hundiera la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro (con ocho votos a favor y cinco en contra), el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) radicó un documento de apelación ante la Plenaria para tratar de rescatarla.

Como se lee en ese documento, Díaz propone que el proyecto de ley sea enviado a otra comisión, para que sea votada. De esa manera, espera revivir (como sucedió con la reforma laboral) la intención del Gobierno de reformar el sistema de salud.

“Me permito proponer a la Plenaria del Senado de la República que previo informe de la Comisión Accidental, se acoja la presente Apelación, de conformidad al procedimiento establecido para tal fin. En caso de aprobarse, solicito se remita a otra Comisión Constitucional Permanente el Proyecto de Ley”, escribió díaz en el documento de apelación.

Su propuesta fue enviada a la mesa directiva, compuesta por Lisio Arturo García, presidente del Senado; Ana Paola Agudelo, primera vicepresidenta; Ana MAría Castañeda, segunda vicepresidenta, y Diego Alejandro González, secretario general.

“La Corte Constitucional considera que la Apelación en el trámite legislativo no es lesiva de la Constitución Política de Colombia y, por el contrario, en esta misma Sentencia resalta el papel de esta figura, la cual en sus palabras ‘enriquece la discusión y se amplían las oportunidades de análisis para evitar errores, desaciertos o determinaciones que puedan resultar dañinas’”, señala Díaz.

Este es el documento completo:

¿Qué esperar de este nuevo movimiento?

La pregunta del millón es si, con este nuevo movimiento, el Gobierno podrá revivir y lograr aprobar la reforma a la salud, en la cual viene insistiendo desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia.

Aunque ya lo logró con la reforma laboral, en esta oportunidad puede que no sea tan sencillo, pues las sesiones del Congreso finalizarán hoy y, hasta el momento en el que se publica este artículo, no han citado a sesiones extra.

Es posible, sin embargo, que el Gobierno lo haga a través del decreto en el que tiene que convocar esas sesiones. En él debe pedir que se tramite esa apelación.

En caso de no hacerlo, esa decisión se aplazará y quedará en manos del Senado el próximo año, cuando los congresistas retomen las discusiones, a partir del 16 de marzo.

La pregunta que todos se hacen es si el Gobierno, en plena época electoral, podrá mover sus fichas para que le aprueben esa reforma que cambiaría la forma en la que está concebido el sistema de salud colombiano.

Si lo logra, como hemos contado en diversas oportunidades en El Espectador, es posible que le espera un obstáculo más: la Corte Constitucional.

