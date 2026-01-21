Con nuevo interventor a bordo, Drogas La Rebaja asegura que será un gestor farmacéutico

Drogas La Rebaja es una de las cadenas de venta de medicamentos más importantes del país. Foto: El Espectador - José Vargas

La Superintendencia de la Economía Solidaria anunció una nueva fase en la intervención de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), la cual administra una de las cadenas de venta de medicamentos más importantes del país: Drogas La Rebaja.

A través de una resolución, la entidad resolvió remover a Yobany Montilla Meza del cargo de agente especial y, en reemplazo, designó a Carlos Andrés Peña Cañón como nuevo interventor de la cooperativa.

La Supersolidaria también aseguró que, a partir de ahora, en articulación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, La Rebaja se consolidará como gestor farmaceútico, con presencia en el mercado institucional público a través de la línea denominada “LA REBAJA INSTITUCIONAL”.

El propósito de esta apuesta, según la superintendencia, es “poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, que permita fortalecer la capacidad del Estado, reducir la intermediación innecesaria y proteger el derecho a la salud de los colombianos”.

La Rebaja emitirá los lineamientos técnicos, administrativos y operacionales que se requieran para avanzar en la optimización y consolidación de la operación comercial. El proceso contará con un nuevo equipo a cargo de la intervención, además de la participación de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. “El objeto principal de esta fase es la creación de la línea institucional de dispensación de medicamentos pública, como lo ha reiterado el presidente Gustavo Petro”, explicó la Supersolidaria.

El próximo 30 de enero, los asociados de Copservir llevarán a cabo una reunión extraordinaria de la Asamblea General, en la cual se espera crear una nueva cooperativa de aporte y crédito, que se base en la participación, responsabilidad, defensa del ahorro, entre otros principios. La superintendencia afirmó que acompañará dicho encuentro para “asegurar que las decisiones se tomen en función del interés real de sus asociados y asociadas”.

El caso de Drogas La Rebaja

La gigantesca cadena de farmacias Drogas La Rebaja pasó a ser propiedad del Estado, luego de que en 2022, en segunda instancia, se decretara su extinción de dominio. Después de casi seis años de la primera decisión judicial, la justicia ratificó que el origen de los bienes era ilícito por los nexos que tuvo la compañía en sus orígenes con el cartel de Cali, y ordenó que 880 establecimientos de comercio pasaran a ser del Estado.

Tras la decisión, Copservir confirmó que seguiría administrando Drogas La Rebaja sin que la sentencia implicara mayores traumatismos. Sin embargo, el contrato que habían firmado la cooperativa y la Sociedad de Activos Especiales presentó irregularidades, como la falta de autorización del juez encargado del proceso de extinción de dominio y problemas en la convocatoria de la asamblea general que aprobó el acuerdo.

Entonces, en 2024, la Supersolidaria ordenó la toma de posesión “inmediata” de Copservir, tras anunciar que, durante su proceso de inspección, vigilancia y control, encontró que la cooperativa habría incumplido sus estatutos al aprobar en reunión de asamblea general extraordinaria asuntos para los que no fue convocada.

La decisión la sustentó en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que dispone la toma de posesión inmediata “cuando se persista en violar sus estatutos o alguna ley, en manejar sus negocios de forma insegura o no autorizada, y existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia que, a juicio de esta, no permita conocer la situación real de la cooperativa”.

Drogas La Rebaja ha estado en los planes del gobierno de Gustavo Petro desde hace un buen tiempo. En el pasado, el presidente había contemplado que los puntos de esta empresa se convirtieran en Centros de Atención Primaria, es decir, en puntos de atención médica de primer nivel (la más básica en el sistema). Petro se imaginaba a Drogas La Rebaja, además, como una gran red que le ayudaría al país a abaratar los medicamentos genéricos que pretende producir.

Lo que buscaba, en el fondo, es que sigan un modelo parecido al de Farmacias Similares en México. En ese país tienen entre un 30 % y 40 % de control en el mercado y forman parte de lo que los norteamericanos conocen como “consultorios adyacentes a farmacias” (CAF), es decir que, además de vender medicamentos, ofrecen consultas médicas y cuenta, también, con un laboratorio que produce fármacos genéricos.

