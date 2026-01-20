Minsalud no ha dado información sobre Equipos Básicos en Salud, según asociaciones médicas

Imagen de referencia. Los EBS son los grupos de profesionales y técnicos que llevan atención en salud a comunidades alejadas. Foto: Minsalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que agrupa a más de 60 organizaciones médicas del país, señaló que el Ministerio de Salud no ha otorgado la información requerida en torno a los Equipos Básicos en Salud (EBS), que son los grupos de profesionales y técnicos que llevan atención en salud a comunidades alejadas. Entre sus objetivos está prevenir enfermedades, así como detectarlas y tratarlas a tiempo.

A través de un comunicado, la asociación afirmó que desde el 6 de agosto de 2025 ha solicitado a la cartera datos sobre cuántos EBS están funcionando en el país, cómo están conformados y cuáles son las modalidades de contratación del personal competente para su debido desempeño. Sin embargo, al día de hoy, no ha obtenido respuestas “de fondo”.

Lea también: “Los ricos también lloran”

Para el médico intensivista Agamenón Quintero, presidente de la ACSC, esta falta de información y la ausencia de seguimiento no le permite al Minsalud conocer cómo operan estos equipos, su integración, vigencia y si necesitan ajustes.

“No es entendible cómo el Ministerio de Salud ha invertido, desde el año 2022, más de 4 billones de pesos para EBS, y a la fecha no tenga conocimiento de cómo fueron utilizados estos rubros por parte de los hospitales (ESES), y menos si su programa cumple con las necesidades y expectativas que creó en torno al mismo”, aseguró Quintero.

Le puede interesar: Recursos de la salud no pueden ser embargables, dice la Supersalud

La asociación subrayó que las respuestas entregadas por el ministerio no resuelven sus peticiones. La situación obligó al gremio a interponer una acción de tutela fallada en contra de la entidad gubernamental, y a un posterior incidente de desacato frente a la negativa del ministerio de resolver la petición.

La ACSC afirmó que el Minsalud, en sus respuestas, ha dicho que la encargada de hacer la vigilancia es la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, las organizaciones apuntan que a través del SISPRO, un sistema que maneja la cartera, se recoge la información. “De acuerdo con las respuestas de la entidad, no se está cumpliendo con los reportes y el ministerio ni requiere a las entidades obligadas, ni reporta esta situación ante la Superintendencia de Salud”, se lee en el comunicado.

Lea también: Supersalud descarta liquidar Asmet Salud EPS y asegura que se está estabilizando

Quintero reiteró que esta información es esencial para tener una visión clara y real del programa, y así poder realizar los ajustes y mejores técnicas y científicas necesarias.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺