Contraloría detectó giros injustificados por COP 23.426 millones en Asmet Salud EPS

La EPS tiene cobertura en 12 departamentos. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Contraloría General de la República anunció que detectó giros irregulares por COP $23.426 millones a prestadores por parte de Asmet Salud EPS, tras una auditoría a las vigencias 2023 y 2024.

En contexto: Supersalud descarta liquidar Asmet Salud EPS y asegura que se está estabilizando.

De acuerdo con el ente de control, estos giros fueron autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud.

“Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”, asegura la Contraloría, a través de un comunicado. “Aunque Asmet Salud certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores”.

A la fecha, de acuerdo con el ente de control, se ha logrado el reintegro de COP 24.383 millones, quedando pendientes COP 23.426 millones por recuperar.

La EPS, que atiende a poco más de 1,5 millones de afiliados, manifestó no haber autorizado dichos pagos, atribuyendo esas decisiones a la interventoría.

Sin embargo, para la Contraloría no hay evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por la EPS contra la firma interventora para la recuperación de estos recursos.

El ente de control señaló que, en 2024, Asmet Salud EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores. Sin embargo, de los 74 casos: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen procesos suspendidos.

“Transcurridos más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles para su reintegro”, sostiene el ente de control.

La Contraloría insistió en que la obligación de recuperar recursos públicos no desaparece por el hecho de que la EPS no haya sido directamente responsable del giro.

Supersalud descarta liquidar Asmet Salud EPS

A mediados de enero, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que asegura que Asmet Salud EPS “no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación”.

La entidad agregó que la intervención, la cual fue ordenada sobre Asmet Salud EPS en mayo de 2023 y que irá, por lo menos, hasta el 11 de mayo de este año, “no implica la suspensión de los servicios”

Cualquier decisión sobre una eventual liquidación, apuntó la Supersalud, solo podrá adoptarse mediante acto administrativo y deberá estar soportada en criterios técnico-científicos, financieros y jurídicos, y deberá ser comunicada a través de los canales oficiales.

Sin embargo, la entidad aseguró que, tras la intervención administrativa, la EPS “evidencia avances en la estabilización de los indicadores financieros y en la oportunidad de la prestación de los servicios, así como en el cumplimiento de las órdenes impartidas”, aunque no entregó más detalles.

El 12 de mayo de 2023, la Superintendencia ordenó la intervención forzosa administrativa sobre esta EPS que atiende a sus afiliados en 12 departamentos del país, “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora”.

En mayo del año pasado, la Supersalud dio a conocer que había prorrogado por tercera vez la medida sobre Asmet Salud, pues, pese a los avances, aún había varios aspectos pendientes del plan de trabajo que se aprobó para la recuperación de la EPS.

En el momento que fue intervenida, la EPS contaba con 2.027.382 afiliados. A corte de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud reportó 1′587.009 afiliados, de los cuales la mayoría (1′509.203) hacen parte del régimen subsidiado, mientras que el resto (77.806) son del contributivo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺