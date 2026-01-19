Supesalud descarta liquidar Asmet Salud EPS y asegura que se está estabilizando

La EPS, intervenida en mayo de 2023, cuenta con 1′587.009 afiliados en 12 departamentos del país. Foto: Supersalud

En la mañana de este lunes 19 de enero, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que asegura que Asmet Salud EPS “no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación”.

La entidad agregó que la intervención, la cual fue ordenada sobre Asmet Salud EPS en mayo de 2023 y que irá, por lo menos, hasta el 11 de mayo de este año, “no implica la suspensión de los servicios”.

Cualquier decisión sobre una eventual liquidación, apuntó la Supersalud, solo podrá adoptarse mediante acto administrativo y deberá estar soportada en criterios técnico-científicos, financieros y jurídicos, y deberá ser comunicada a través de los canales oficiales.

Sin embargo, la entidad aseguró que, tras la intervención administrativa, la EPS, que atiende a poco más de 1′500.000 afiliados, “evidencia avances en la estabilización de los indicadores financieros y en la oportunidad de la prestación de los servicios, así como en el cumplimiento de las órdenes impartidas”, aunque no entregó más detalles.

El 12 de mayo de 2023, la Superintendencia ordenó la intervención forzosa administrativa sobre esta EPS que atiende a sus afiliados en 12 departamentos del país, “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora”.

En mayo del año pasado, la Supersalud dio a conocer que había prorrogado por tercera vez la medida sobre Asmet Salud, pues, pese a los avances, aún había varios aspectos pendientes del plan de trabajo que se aprobó para la recuperación de la EPS.

En el momento que fue intervenida, la EPS contaba con 2.027.382 afiliados. A corte de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud reportó 1′587.009 afiliados, de los cuales la mayoría (1′509.203) hacen parte del régimen subsidiado, mientras que el resto (77.806) son del contributivo.

