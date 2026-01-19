Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud

Supesalud descarta liquidar Asmet Salud EPS y asegura que se está estabilizando

Aunque no entregó más detalles, la Superintendencia aseguró que la EPS, intervenida desde mayo de 2023, “evidencia avances en la estabilización” de varios componentes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
19 de enero de 2026 - 12:49 p. m.
La EPS, intervenida en mayo de 2023, cuenta con 1′587.009 afiliados en 12 departamentos del país.
La EPS, intervenida en mayo de 2023, cuenta con 1′587.009 afiliados en 12 departamentos del país.
Foto: Supersalud
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este lunes 19 de enero, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que asegura que Asmet Salud EPS “no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación”.

La entidad agregó que la intervención, la cual fue ordenada sobre Asmet Salud EPS en mayo de 2023 y que irá, por lo menos, hasta el 11 de mayo de este año, “no implica la suspensión de los servicios”.

Vínculos relacionados

Pese a críticas, Minsalud justifica nuevos impuestos al alcohol decretados por el Gobierno
Nuevo estudio no encuentra evidencia de que el paracetamol cause autismo, como afirmó Trump
Menor presupuesto para vacunas desata críticas; Minsalud dice que están garantizadas

Cualquier decisión sobre una eventual liquidación, apuntó la Supersalud, solo podrá adoptarse mediante acto administrativo y deberá estar soportada en criterios técnico-científicos, financieros y jurídicos, y deberá ser comunicada a través de los canales oficiales.

Sin embargo, la entidad aseguró que, tras la intervención administrativa, la EPS, que atiende a poco más de 1′500.000 afiliados, “evidencia avances en la estabilización de los indicadores financieros y en la oportunidad de la prestación de los servicios, así como en el cumplimiento de las órdenes impartidas”, aunque no entregó más detalles.

El 12 de mayo de 2023, la Superintendencia ordenó la intervención forzosa administrativa sobre esta EPS que atiende a sus afiliados en 12 departamentos del país, “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora”.

En mayo del año pasado, la Supersalud dio a conocer que había prorrogado por tercera vez la medida sobre Asmet Salud, pues, pese a los avances, aún había varios aspectos pendientes del plan de trabajo que se aprobó para la recuperación de la EPS.

En el momento que fue intervenida, la EPS contaba con 2.027.382 afiliados. A corte de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud reportó 1′587.009 afiliados, de los cuales la mayoría (1′509.203) hacen parte del régimen subsidiado, mientras que el resto (77.806) son del contributivo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Salud

Noticias Salud Colombia

Salud Colombia

EPS

EPS intervenidas

Asmet Salud

Superintendencia de Salud

Supersalud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.