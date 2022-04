“Contribución solidaria”, el nuevo “camino” para afiliarse al sistema de salud

La medida garantizará que más personas ingresen al sistema de salud. Foto: José Vargas

Esta semana el Ministerio de Salud expidió un decreto (el 616 de 2022) que cambia, de alguna manera, el tradicional esquema de afiliación al sistema de salud que tiene Colombia. Con la norma le dio luz verde a la posibilidad de que cierto grupo de personas ingrese a través de una “contribución solidaria”. (Lea Nuevas reglas de juego para que municipios dejen de usar tapabocas en interiores)

Primero, una aclaración: hasta el momento, los habitantes del país vinculados al sistema de salud estaban divididos en dos grandes grupos: el contributivo y el subsidiado (exceptuando, claro, los regímenes especiales como el de los profesores).

El primero, a grandes rasgos, está conformado por las personas que trabajan y pueden aportar una porción de su salario. Con eso, garantizaban su acceso (y el de su círculo familiar) a servicios de salud. El segundo grupo (el subsidiado) reúne a los menos favorecidos que no pueden pagar su afiliación al sistema. (Lea Desde el 15 de mayo se eliminará el uso del tapabocas en colegios de Colombia)

Sin embargo, había una porción de personas que no tenía las condiciones para clasificar en ninguno de esos dos grupos. Es decir, no le alcanzaban los recursos para cotizar en el régimen contributivo, pero tampoco se encontraba en una situación de pobreza o vulnerabilidad para entrar en el subsidiado (o, en otras palabras, no estaba clasificado en el grupo D de la encuesta Sisbén IV)

Ese grupo, justamente, es el que será beneficiado con la nueva decisión que acaba de tomar el Ministerio de Salud. La idea es que quienes están allí puedan afiliarse al sistema pagando una contribución entre $24.000 y $107.000. El monto, explica esa cartera, se establecerá de acuerdo con una clasificación que definirá el Minsalud.

Quien entre en esa categoría podrá incluir como beneficiarios a las personas que dependen económicamente de él, que no cumplen los requisitos para entrar en el régimen contributivo, que se encuentren hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y que sean clasificadas como no pobres o no vulnerables según la última metodología de la encuesta Sisbén.

Según dijo la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, este mecanismo permite acercarse a la cobertura universal en salud, aunque aún hay brechas en algunos municipios. De acuerdo con sus cifras, hoy en Colombia el 99,19 % de la población esté afiliada en una EPS.

La medida, aseguró Godoy, ayudará a garantizar la continuidad del aseguramiento de la población beneficiaria de “Activos por Emergencia”, una medida que permitió que las personas afectadas económicamente por el covid-19 continuaran afiliadas al Régimen Contributivo, gracias el pago de la UPC por parte del Gobierno.

