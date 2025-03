Convocan mesa de trabajo para abordar problemas en el acceso a medicamentos

Personas hacen fila para reclamar medicamentos en la cadena de droguerías Audifarma este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Para este jueves 27 de marzo fue convocada una mesa de trabajo entre varios actores del sistema de salud para atender los problemas para el acceso de medicamentos en Colombia.

En la reunión se abordarán varias problemáticas del sector, entre ellas la regulación de precios, el abastecimiento y distribución de medicamentos esenciales, y las condiciones del mercado farmacéutico. A esta mesa fueron convocados el Gobierno Nacional, Nueva EPS, la Superintendencia de Salud, Copservir, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Coaspharma, Asmet Salud, entre otros actores.

La propuesta es liderada por el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) y será realizada en la instalaciones del Ministerio de Salud. Como indica el congresista, uno de los objetivos principales es llegar a soluciones para la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS y del FOMAG, el sistema de salud de los maestros en Colombia.

“Uno de los objetivos es un acuerdo comercial entre Drogas la Rebaja y Nueva EPS para que sean muchos los puntos dispensamiento y para que se asegure la entrega inmediata en, al menos, 200 municipios del país”, aseguró el representante Ocampo.

En resumen, la propuesta busca utilizar articular a diferentes actores del sistema de salud bajo el control del Gobierno Nacional para mejorar la prestación del servicio. Se espera que la propuesta se concrete ese mismo jueves.

El problema por el acceso a medicamentos en Colombia

En los últimos días en Colombia se han reportado largas filas en dispensarios de medicamentos en varias ciudades del país, en los que pacientes han declarado no poder acceder a medicamentos para diferentes tratamientos de salud.

“Nos preocupa la no dispersión de medicamentos, especialmente a los afiliados de Nueva EPS y de Sanitas”, reconoció, por ejemplo, Ana Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño.“Tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, que de no recibir los medicamentos dejan de adherirse al tratamiento, y si no hay adherencia, se descompensan y en el futuro se complicarán. El tema de fondo pareciera ser un asunto de deudas que está en manos del Gobierno Nacional”.

Es en torno a este último punto, sobre las causas del problema, en el que ha girado a la controversia a nivel nacional.

El Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió que el Gobierno “ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de los medicamentos”. Según esa cartera, en los últimos cinco meses, el Gobierno ha girado más de $1.6 billones a las principales empresas encargadas de distribuir los medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma. “Solo en lo que va de marzo, estas compañías ya han recibido más de 238 mil millones, en línea con el promedio mensual”, agrega.

El Ministerio de Salud rechazó la afirmación de que la falta de pago sea la causa del desabastecimiento de medicamentos, calificándola de “falsa”. Sin embargo, gremios como Fenalco, que representa a los gestores farmacéuticos, y Afidro, que agrupa a las farmacéuticas internacionales en Colombia, han advertido que los problemas en el flujo de recursos han agravado la crisis. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señala que la deuda con los gestores farmacéuticos asciende a cerca de $4 billones, con pagos pendientes que superan los 600 días de mora, afectando gravemente el flujo de caja y la capacidad de compra de medicamentos.

Como explicamos en esta nota, es posible que tanto el Gobierno como los gremios estén hablando de deudas de distinta naturaleza. Para entenderlo, lo invitamos a leer esta nota en la que lo explicamos a detalle.

A esto se suma a que el presidente Gustavo Petro lanzó, la semana pasada, una “advertencia pública”: “No permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud”.

La controversia creció aún más cuando, en una declaración pública en Norte de Santander, el mandatario agregó: “Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que se vayan contra el gobierno, (...) se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles”.

La posibilidad de realizar unos allanamientos a esas supuestas bodegas con medicamentos generó reacciones en diferentes frentes. Desde el ámbito jurídico, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfatizo que “las investigaciones deben ser actos ordenados, donde cada entidad actúe dentro de sus competencias y donde ciertas diligencias requieran autorización de los fiscales”, declaración que hizo en el marco de su rendición de cuentas tras un año en el cargo.

En otras palabras, un allanamiento no puede ejecutarse de manera arbitraria ni por orden del Ejecutivo. En la misma línea, la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, precisó: “Los allanamientos a centros privados y cerrados deben ser autorizados por un juez. Las autorizaciones para espacios públicos donde puede haber y se detecte que estos medicamentos se están escondiendo, son de las autoridades de salud”, dijo.

Sin embargo, en ese segundo punto al que se refiere Buitrago hay elementos adicionales qué precisar, cree Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, el gremio que congrega a las farmacéuticas de origen internacional. “Nuestro trabajo es importar y distribuir. No hay nada más peligroso que almacenar medicamentos. Hay medicamentos que requieren cadena de frío y otros cuidados”. Gaitán tiene otra manera de verlo: “En ningún caso nos conviene almacenar medicamentos. Si se mira solo desde una tesis de negocio, almacenar simplemente no es negocio”.

Gaitán añade, además, que no sería apropiado hablar de acaparamiento, como ha hecho el presidente Petro, si se tiene en cuenta que en el sector hay varios gestores y varias farmacéuticas. Según nos confirmó la Supersalud hace unas semanas, en el país operan alrededor de 137 gestores. Si bien esto es así, también es importante decir que solo unos pocos de ellos tienen un alcance nacional, entre ellos, los más famosos son Audifarma y Cruz Verde, que son, también, los más grandes del país.

