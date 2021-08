Coronavirus en Colombia 30 de agosto: 2.006 casos y principales noticias

El Ministerio de Salud informó que este lunes 30 agosto se confirmaron 2.006 casos nuevos de coronavirus en el país, así como 72 fallecidos, de los cuales 63 son de días anteriores. Durante toda la pandemia en Colombia se han registrado 4.907.264 fallecidos, de los cuales 4´737.467 han terminado en recuperación. Se han reportado en total 124.883 muertes y, actualmente, hay 30.132 casos activos.

#ReporteCOVID19 30 de agosto:



1.435 recuperados

2.006 nuevos casos

72 fallecidos



Muestras: 28.924

PCR: 22.504

Antígeno: 6.420



Total:



4.737.467 recuperados

4.907.264 casos

124.883 fallecidos

24.121.717 muestras procesadas

30.132 casos activos

Vacunación

En cuanto al plan de vacunación, se informó que, al 28 de agosto, con corte a las 11:59, se han aplicado 3´186.172.185 dosis, de las cuales 20´519.023 son primera dosis y 11´883.649 segunda dosis. En cuanto a la vacuna de Janssen, que es monodosis, se han aplicado 2´769.513 dosis. Esto quiere decir que las personas que han recibido el esquema completo de vacunación suman 14´653.162.

Con corte al 29 de agosto han reportado 987.997 dosis.

Otras noticias

Este lunes, en un encuentro que tuvo con varios rectores de universidades, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que, hasta el momento, de la población priorizada que trabaja en educación superior, aún no se ha vacunado el 47%. “Más de 69 mil personas de esta población de educación superior han sido vacunadas, pero solo corresponde al 53 % del total de priorizados”, aseguró.

En la reunión, en la que participó María Victoria Angulo, ministra de educación, hizo un llamado a que se le dé prioridad a la apertura de las instituciones de educación superior, pues, dijo, “desde el punto de vista técnico, en este momento no hay justificación alguna para que los jóvenes no estén acudiendo a clase”. (Lea también: El 47% del personal de instituciones de educación superior no se ha vacunado)