Corte no otorgó prórroga a Minsalud para responder al incidente de desacato sobre la UPC

La semana pasada, la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por incumplir las órdenes relacionadas con la UPC, el valor que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, y que actualmente se está debatiendo. En respuesta, el ministerio le solicitó al tribunal ampliar el plazo para que Guillermo Alfonso Jaramillo, quien lidera esta cartera, respondiera al auto, pero el tribunal decidió negar la solicitud.

En el Auto 2049 del 10 de diciembre, la Corte concluyó que “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC”. Es decir, que el Gobierno no ha demostrado técnicamente que la UPC sea suficiente para cubrir lo que el sistema debe garantizar.

Por este motivo, decidió “abrir un incidente de desacato” contra el ministro de Salud “o quien lo reemplace”. Esto significa que la Corte investigará si hubo desobediencia a sus órdenes. El ministro tenía 48 horas, desde que le notificaron la decisión, para explicar por qué no ha cumplido.

En respuesta, la cartera le solicitó este martes, 16 de diciembre, a la Corte un plazo para dar respuesta hasta el viernes, 19 de diciembre a las 5:00 p.m. Sin embargo, el tribunal negó la solicitud. Si el ministerio no responde, la Corte enviará el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía.

El tribunal también le ordenó al Ministerio que para 2026 haga un estudio técnico serio y completo para demostrar si el valor de la UPC es suficiente. Esto es muy importante, porque el plazo para anunciar el incremento del próximo año es el 31 de diciembre. Todos los expertos que consultamos hace poco, para un artículo sobre el tema, señalaban que eso será clave para no ahondar en la desfinanciación del sistema.

En el reciente auto, la Corte Constitucional recalca que el Gobierno no puede fijar la UPC solo basándose en la inflación o en recomendaciones internas, sino que debe hacer un análisis profundo de costos, como ya se le había ordenado en decisiones anteriores.

