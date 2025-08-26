¿Cuál es el mejor ejercicio para tratar los trastornos del sueño? Esto dice la ciencia

Un nuevo estudio, que recopiló los resultados de pruebas realizadas a más de 2.500 personas en el mundo, encontró cuál sería el ejercicio que mejora la calidad del sueño en menos de diez semanas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images c

Un nuevo estudio, que analizó la literatura científica disponible hasta ahora con datos de más de 2.500 pacientes en el mundo, reveló cuál es el ejercicio más efectivo para enfrentar los trastornos del sueño.

De acuerdo con la investigación, realizada por investigadores de Universidad del Deporte de Harbin (China) y publicada en la revista Sleep and Biological Rhythms, realizar sesiones de yoga de alta intensidad un par de veces por semana sería el método más efectivo para mejorar el sueño en el largo plazo.

“Lo que encontramos es que la combinación óptima de prescripción de ejercicio es el yoga, con una frecuencia de dos veces por semana, una duración de menos 30 minutos, con una duración de 8 y 10 semanas, y realizado a alta intensidad. Esta configuración de ejercicio tiene el mejor efecto en la mejora de la calidad del sueño de las personas con trastornos del sueño”, indican los autores del estudio.

Para llegar a estos resultados, los autores del estudio recopilaron datos de más de 12 países del mundo, que contaban con datos y resultados de tratamientos con más de 2.500 participantes, en diferentes grupos de edad, con trastornos del sueño. Además, se realizó un metaanálisis de 30 ensayos controlados aleatorizados.

Con este enfoque se encontró que los resultados de pacientes que practicaron yoga mostraron mejores resultados que aquellos registrados en pacientes que intentaron caminatas, entrenamientos de resistencia o ejercicios chinos tradicionales como el tai chi.

Por su parte, se determinó que, después del yoga, la siguiente actividad con mejores resultados fue caminar, seguida por la realización de ejercicios de resistencia, con resultados positivos luego de, al menos, diez semanas.

En este punto, los investigadores precisan que aún quedan dudas sobre por qué el yoga ha demostrado los mejores resultados como tratamiento para los trastornos del sueño que otros tratamientos. Aun así, existen investigaciones que otorgan algunas pistas.

Por ejemplo, algunos estudios apuntan a cómo el yoga, en particular el control de la respiración, puede activar el sistema nervioso parasimpático, que está vinculado con el descanso y la digestión.

En todo caso, los investigadores del estudio hacen una aclaración final e indican que “estos resultados se deben interpretar con precaución, pues sigue siendo un número limitado de estudios”. En particular, recuerdan que cada cuerpo es diferente, por lo que invitan a los pacientes a intentar diferentes métodos con un acompañamiento médico.

