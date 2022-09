¿Cuál es la mejor forma de limpiar una herida? ¿Con agua o con suero fisiológico?

Nada nos hace estar exentos de sufrir un accidente casero. Con estas recomendaciones puedes cuidar heridas en casa correctamente. Foto: Cortesía

Cuando le preguntan a los médicos cuál es la forma correcta de lavar una herida, en su mayoría, contestan que debe ser con solución salina (suero fisiológico). ¿La razón? es un líquido que no interfiere con el proceso de cicatrización. Sin embargo, no todas las personas tienen en sus entornos la posibilidad de comprarlo y recurren al agua corriente para limpiar las heridas. Un grupo de investigadores respondió si es o no una buena idea.

Hace unos días, el Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) publicó un estudio en el que analizó la efectividad del agua corriente en la limpieza de una herida. El CCIb es un centro internacional que hace parte de una red internacional dirigida a las personas que están interesadas en tener información de alta calidad para tomar decisiones en salud. “Sea usted profesional clínico, paciente o cuidador, investigador, o responsable de políticas sanitarias, la evidencia Cochrane es una potente herramienta para mejorar sus conocimientos sanitarios y su toma de decisiones”, dice su página web.

En su estudio analizaron la biografía que había al respecto y desarrollaron un experimento de 13 ensayos a 2504 niños y adultos con diferentes heridas. Su principal conclusión es que la limpieza con agua (corriente, hervida fría o destilada) no afecta la cicatrización de las heridas ni su infección.

Además, en su búsqueda en la literatura científica no encontraron datos relaciones con el impacto sobre la infección en la herida por limpiar con agua. Sin embargo, aseguran que toda la evidencia que identificaron es de certeza baja o muy baja y que son necesarios más estudios.

“Los efectos de la limpieza con agua corriente, agua hervida fría o agua destilada en comparación con la limpieza con solución salina son inciertos, al igual que el efecto del agua destilada en comparación con el agua hervida fría. Los datos de otros desenlaces son limitados en todas las comparaciones consideradas y son inciertos o indican que podría haber poca o ninguna diferencia en el desenlace”, concluyeron en la publicación.