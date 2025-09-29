Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cuándo debería consultar a un médico si no puedo dormir?

La pregunta se la hace una buena cantidad de pacientes que no logran conciliar el sueño. Aquí, algunos especialistas explican cuándo debe ser motivo de preocupación.

Simar Bajaj / The New York Times
29 de septiembre de 2025 - 10:22 p. m.
Observar de manera excesiva las pantallas del celular antes de dormir suele causar problemas para conciliar el sueño.
Observar de manera excesiva las pantallas del celular antes de dormir suele causar problemas para conciliar el sueño.
Foto: Pexels

Ajustar tu higiene del sueño y probar algunos trucos a la hora de dormir suelen ser buenas ideas. Pero, a veces, mantener una hora de acostarse constante o dejar a un lado el teléfono no es suficiente.

Hasta el 20 por ciento de las personas en Estados Unidos padecen trastornos crónicos del sueño; sin embargo,

Por Simar Bajaj / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Sueño

dormir

insomnio

salud

noticias de salud

conciliar el sueño

problemas para dormir

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.