¿Cuándo debería consultar a un médico si no puedo dormir?

Observar de manera excesiva las pantallas del celular antes de dormir suele causar problemas para conciliar el sueño. Foto: Pexels

Ajustar tu higiene del sueño y probar algunos trucos a la hora de dormir suelen ser buenas ideas. Pero, a veces, mantener una hora de acostarse constante o dejar a un lado el teléfono no es suficiente.

Hasta el 20 por ciento de las personas en Estados Unidos padecen trastornos crónicos del sueño; sin embargo,