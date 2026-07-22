¿Cuántas tazas de café se pueden tomar al día sin riesgo? Esto es lo nuevo que sabemos

Durante décadas, médicos y científicos han estudiado los efectos que la cafeína —la sustancia psicoactiva más popular del mundo, donde el café es la forma más común de consumirla— tiene sobre el cuerpo. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Millones de personas alrededor del mundo comienzan su día con una taza de café, convirtiéndola en una de las bebidas más consumidas (de hecho, se cree que su consumo solo es superado por el del agua).

Durante décadas, médicos y científicos han estudiado los efectos que la cafeína —la sustancia psicoactiva más popular del mundo, donde el café es la forma más común de consumirla— tiene sobre el cuerpo.

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