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¿Cuántas tazas de café se pueden tomar al día sin riesgo? Esto es lo nuevo que sabemos

La Asociación Americana del Corazón estimó la cantidad de café que la mayoría de adultos pueden tomar sin que haya un riesgo cardiovascular, aunque advirtió que no existe una estrategia única para un consumo sano. También se refirió al consumo de bebidas energéticas. ¿Qué dijo?

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Redacción Salud
22 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Durante décadas, médicos y científicos han estudiado los efectos que la cafeína —la sustancia psicoactiva más popular del mundo, donde el café es la forma más común de consumirla— tiene sobre el cuerpo.
Durante décadas, médicos y científicos han estudiado los efectos que la cafeína —la sustancia psicoactiva más popular del mundo, donde el café es la forma más común de consumirla— tiene sobre el cuerpo.
Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Millones de personas alrededor del mundo comienzan su día con una taza de café, convirtiéndola en una de las bebidas más consumidas (de hecho, se cree que su consumo solo es superado por el del agua).

Durante décadas, médicos y científicos han estudiado los efectos que la cafeína —la sustancia psicoactiva más popular del mundo, donde el café es la forma más común de consumirla— tiene sobre el cuerpo.

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Por Redacción Salud

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