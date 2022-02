¿Cuánto hay que esperar para aplicarse la tercera dosis contra el covid-19?

Jornadas de vacunación contra el Covid-19 en diversos puntos de la capital. Foto: Óscar Pérez

Una de las preguntas más recurrentes entre los colombianos hoy en día es cuánto es el tiempo que se debe esperar para vacunarse después de un contagio o de una sospecha de positivo de covid-19. Esa pregunta es muy usual, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aplicación de los refuerzos.

Para empezar, el Ministerio de Salud ha establecido, por recomendación del Comité Asesor de Vacunas, una espera de 4 meses para aplicar el refuerzo en población mayor de 50 años, contando a partir de que se completa el esquema inicial. Ahora, si usted tiene esa edad y tiene síntomas de covid-19 o una confirmación de contagio, debe esperar 30 días más entre la aparición de los síntomas o la confirmación del positivo.

El mismo lapso de 30 días aplica para las personas entre 18 y 49 años que tengan positivo o sospechas de positivo. Hay que recordar que para esta población la aplicación de refuerzos está permitida también a partir de los 4 meses después de completar el esquema inicial.

Es decir que, si usted está en ese rango de edad y completó su esquema inicial en enero, pero tiene síntomas de covid-19 en este inicio de febrero, debe esperar otros treinta días para aplicarse el refuerzo.

Recuerde que la recomendación es utilizar la vacunación heteróloga, es decir, cambiar la plataforma sobre la que está desarrollada la vacuna que una persona recibió en su esquema inicial. Aún así, esto no significa que no puedan usarse refuerzos de la misma vacuna, aunque no es lo más recomendable.