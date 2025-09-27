¿Cuánto tiempo tiene una EPS para autorizar una orden médica o cirugía?

Si una EPS no emite respuesta dentro de los plazos definidos, el usuario puede presentar una petición, queja o reclamo (PQR) directamente ante la entidad, y si no obtiene solución, puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud Foto: Óscar Pérez

Cuando un paciente recibe una orden médica, una remisión o una solicitud de cirugía, uno de los pasos más importantes es la autorización por parte de su EPS.

Sin embargo, este proceso tiene límites definidos por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, que establecen el tiempo máximo que las entidades pueden tardar en dar respuesta.

¿Cuánto tiempo tiene una EPS para autorizar una orden médica?

De acuerdo con la Resolución 2335 de 2023, las EPS o entidades responsables del pago de los servicios de salud deben responder en un plazo máximo de dos días calendario cuando se trata de servicios prioritarios, tratamientos urgentes o tecnologías en salud para poblaciones con condiciones especiales.

Para servicios y tecnologías electivas en atención no prioritaria, la entidad responsable del pago dispone de un máximo de cinco (5) días calendario para responder la solicitud de autorización.

En caso de urgencias, la norma también señala que la respuesta debe darse máximo en dos (2) horas (cuando aplica).

¿Cuánto tiempo tiene una EPS para autorizar una cirugía?

Según la misma resolución 2335 de 2023, De acuerdo con la Resolución 2335 de 2023 del Ministerio de Salud, las EPS y demás entidades responsables del pago de servicios médicos tienen plazos específicos para autorizar una cirugía, dependiendo de su tipo y nivel de urgencia.

En el caso de las cirugías de urgencia, la norma establece que la autorización —si llega a requerirse— debe tramitarse en un plazo máximo de dos horas a partir del momento en que se realiza la solicitud. Este tiempo aplica, por ejemplo, cuando el paciente necesita ser remitido a otro hospital o requiere un procedimiento inmediato para proteger su vida o su salud. Cabe aclarar que, en la mayoría de los casos, las urgencias no deben estar sujetas a autorización previa, pero si por razones administrativas es necesario gestionar una, el límite legal es de dos horas.

Cuando se trata de cirugías de atención prioritaria, es decir, aquellas que no ponen en riesgo inmediato la vida del paciente pero que no pueden postergarse sin consecuencias sobre su recuperación o funcionalidad, la EPS dispone de un plazo máximo de doce horas para emitir la autorización. Este tipo de intervenciones incluye, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos necesarios para evitar el deterioro del estado de salud o la progresión de una enfermedad.

Por otro lado, las cirugías programadas o electivas —que pueden realizarse de manera planificada sin comprometer la vida o la salud del paciente en el corto plazo— deben autorizarse en un plazo máximo de cinco días calendario contados desde la radicación de la solicitud. Durante ese tiempo, la EPS debe determinar el prestador, comunicar la fecha, la hora y el lugar en que se llevará a cabo el procedimiento.

Finalmente, cuando la cirugía está dirigida a una persona perteneciente a población de especial protección, como niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas mayores, con discapacidad o víctimas del conflicto armado, la autorización debe emitirse en un máximo de dos días calendario, incluso si el procedimiento no se considera prioritario. Este plazo busca garantizar una atención oportuna a los grupos poblacionales más vulnerables y evitar demoras que puedan agravar su estado de salud.

Estos tiempos son de cumplimiento obligatorio para las EPS y demás entidades del sistema de salud. Si el procedimiento no se autoriza dentro de los plazos definidos y el prestador tiene el servicio habilitado, puede proceder con la atención y luego facturar, sin que la EPS pueda rechazar el pago argumentando falta de autorización.

Casos en los que no se requiere autorización

En 2025, el Ministerio de Salud y la Supersalud emitieron la Circular Conjunta No. 019 del 23 de mayo, que eliminó la exigencia de autorizaciones previas para algunos servicios específicos.

Según esta circular, las EPS y las IPS no pueden exigir autorización para la atención de urgencias, pacientes con cáncer infantil, personas con VIH/SIDA, y otros servicios incluidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), cuando su demora ponga en riesgo la vida o el bienestar del paciente.

La medida busca reducir los trámites administrativos y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud, especialmente para las personas con condiciones crónicas o de alto costo.

Qué hacer si la EPS no cumple los tiempos

Si una EPS no emite respuesta dentro de los plazos definidos, el usuario puede presentar una petición, queja o reclamo (PQR) directamente ante la entidad, y si no obtiene solución, puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud a través de su portal oficial (www.supersalud.gov.co) o la línea gratuita nacional 01 8000 513 700.

En casos urgentes, también es posible solicitar una acción de tutela, ya que la Corte Constitucional ha reiterado que la demora injustificada en la autorización de servicios médicos vulnera el derecho fundamental a la salud.