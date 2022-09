Descubren una proteína en los óvulos que podría mejorar tratamientos de infertilidad

En el futuro, se podrían desarrollar pruebas para identificar si el espermatozoide de ciertos individuos se puede adherir o no a la proteína Maia. / Getty Images Foto: Getty Images - IMAGINESTOCK

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, descubrió una proteína que se encuentra en la superficie de los óvulos. La apodaron Maia, en honor a la diosa griega de la maternidad, porque, aparentemente, esta proteína está involucrada en el proceso de fusión entre espermatozoides y óvulos. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Science Advances.

El profesor Harry Moore, investigador principal del estudio de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Sheffield, dijo que este estudio podría dar pistas clave para los tratamientos de infertilidad.

“La infertilidad no tiene explicación en más de la mitad de las personas que luchan por concebir de forma natural. Lo que sabemos sobre la fertilidad en humanos se ha visto severamente limitado por preocupaciones éticas y la falta de óvulos para la investigación”, indicó Moore a The Guardian. (También puede leer: La amenaza del polio: no puede haber pretexto para no estar vacunado)

La proteína Maia sería importante para que científicos puedan comprender mejor los mecanismos de la fertilidad humana, así como que puedan traer nuevas formas de tratarla. ¿Por qué? Resulta que los investigadores crearon óvulos artificiales utilizando miles de microesferas sintéticas. Cada una de estas tenía un segmento de proteína distinto, conocido como péptido, en su superficie. La idea era ver cómo los espermatozoides se adherían a estas diferentes piezas de proteína.

“Cuando los espermatozoides se incubaron con las esferas, los científicos encontraron que solo una pequeña cantidad de estas tenían esperma adherido. Después de varias rondas minuciosas de eliminación de las esferas que no tenían esperma unido a ellas, los investigadores finalmente se quedaron con las esferas correspondientes a una proteína en particular, Maia, y el esperma unido a todas estas ellas”, explicaron los investigadores en un comunicado. (Le puede interesar: China aprueba la primera vacuna inhalada contra el coronavirus)

El gen correspondiente a esta proteína luego se insertó en células de cultivo humano, y estas se volvieron “receptivas a los espermatozoides de la misma manera que lo harían durante el proceso de fertilización natural”, dijeron los científicos.

Por esta razón, Moore dice que en el futuro se podrían desarrollar pruebas para explorar si el esperma de un individuo puede o no unirse a Maia, o si los óvulos tienen o no esta proteína en su superficie.

