Descubren una variante del VIH con mayor virulencia en Países Bajos

lustración del virus del VIH, que ya afecta a más de 38 millones de personas en todo el mundo. Foto: Adobe Stock

Como ha demostrado la actual pandemia de covid-19, las nuevas mutaciones en las secuencias genéticas virales pueden tener un impacto significativo en la transmisibilidad del virus y en los daños que causa. Durante muchos años se ha temido que esto pudiera ocurrir con el VIH, presente en más de 38 millones de personas en todo el mundo y que ha causado 33 millones de muertes hasta la fecha. (Puede leer más noticias de salud aquí)

Los temores parecen confirmarse ahora con el descubrimiento de una nueva cepa con mayor capacidad de infección en más de 100 personas de los Países Bajos, según un estudio dirigido por investigadores del Instituto de Big Data de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Los resultados se publicaron la semana pasada en Science.

Los individuos infectados con la nueva variante VB (por subtipo virulento B) mostraron diferencias significativas antes del tratamiento antirretroviral en comparación con los infectados con otras variantes: aquellos con la VB tenían una carga viral entre 3,5 y 5,5 veces mayor.

Además, la tasa de disminución de los linfocitos T CD4 –el sello distintivo del daño del sistema inmunitario causado por el VIH– se produjo dos veces más rápido en los individuos con la variante VB, lo que les puso en riesgo de desarrollar sida mucho más rápidamente. Igualmente, también mostraron un mayor riesgo de transmitir el virus a otras personas.

“Esta nueva variante VB posee una mayor virulencia, es decir, tiene un impacto más perjudicial para la salud de lo que es normal para el VIH”, explica a SINC Chris Wymant, autor principal de la Universidad de Oxford. (Le puede interesar: Las cuarentenas trastornaron nuestra nutrición)

“El estudio muestra cómo un virus que lleva más de un siglo circulando entre los humanos puede seguir adaptándose, evolucionando y haciéndose más virulento”, comenta Joel Wertheim, profesor en la Universidad de California en San Diego (EE UU) y autor de un artículo que acompaña la investigación.

Eso sí, resulta tranquilizador que, tras iniciar el tratamiento, los individuos con la variante VB tuvieran una recuperación del sistema inmunitario y una supervivencia similares a las de los individuos con otras variantes del VIH.

Sin embargo, los científicos subrayan que, dado que la variante VB provoca un declive más rápido de la capacidad del sistema inmunitario, es fundamental que las personas afectadas sean diagnosticadas de forma temprana y comiencen el tratamiento lo antes posible. (Le puede interesar: Los países que no cumplirían la meta de vacunación anticovid-19 de la OMS)

“Esto demuestra la importancia de suministrar a tiempo el tratamiento contra el VIH a todos aquellos que reciben el diagnóstico. Los medicamentos de primera línea deberían funcionar igual de bien contra esta variante para prevenir la enfermedad y la transmisión posterior”, añade Wertheim.

Conocer cómo evoluciona la virulencia

El seguimiento de la virulencia del VIH es una tarea clave. Sin embargo, fuera de los recientes estudios sobre las variantes del SARS-CoV-2, se carece del conocimiento sobre la evolución de la virulencia en los virus más allá de los análisis teóricos. La variante VB se caracteriza por tener muchas mutaciones repartidas por todo el genoma, lo que significa que por el momento no se puede identificar una única causa genética.

“Antes de este estudio se sabía que la genética del virus del VIH era relevante para la virulencia, lo que implicaba que una nueva variante podría cambiar su impacto en la salud. Este descubrimiento lo ha demostrado, con un ejemplo poco frecuente del riesgo que supone la evolución de la virulencia viral”, indica Wymant.

Christophe Fraser, otro de los expertos de la institución británica y autor, subraya la importancia de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las personas con riesgo de contraer el VIH tengan acceso a pruebas periódicas que permitan un diagnóstico temprano, seguido de un tratamiento inmediato.

“Esto limita el tiempo en que el VIH puede dañar el sistema inmunitario de una persona y poner en peligro su salud. También garantiza que el virus se suprima lo antes posible, lo que evita la transmisión a otras personas”, apunta, “y estos principios se aplican igualmente a la variante VB”.

Así, el equipo cree que dicha variante surgió a pesar del tratamiento generalizado en los Países Bajos, no a causa de él, ya que un tratamiento eficaz puede suprimir la transmisión.

No se trata de una crisis de salud pública

Si bien los investigadores han descrito muchas propiedades diferentes de esta nueva variante, no explican el mecanismo por el que es más virulenta. “No tenemos experiencia en biología celular, por lo que ahora pasamos el testigo a personas que puedan estudiar la interacción de este virus con las células del sistema inmunitario en condiciones experimentales controladas”, justifica Wymant.

Según Joel Wertheim, cuando se diagnosticó a estos individuos eran vulnerables a desarrollar el sida en un plazo de 2 a 3 años: “El análisis posterior de la variante VB mostró cambios significativos en todo el genoma que afectan a casi 300 aminoácidos, lo que dificulta la comprensión de por qué esta variante en particular es tan virulenta”.

No obstante, quiere dejar claro que observar la aparición de un VIH más virulento y transmisible no es una crisis de salud pública: “No olvidemos la reacción exagerada que supuso la afirmación del ‘supersida’ en 2005, cuando se disparó la alarma por una infección por VIH multirresistente y de rápida progresión detectada en Nueva York, que finalmente se limitó a un solo individuo”, matiza.

Futuras investigaciones para entender el mecanismo que hace que la variante VB sea más transmisible y dañina para el sistema inmunitario podrían descubrir nuevas dianas para los fármacos antirretrovirales de nueva generación. “La sociedad no debe preocuparse. Este hallazgo subraya la importancia de las orientaciones que ya estaban en vigor: diagnóstico precoz y tratamiento inmediato”, concluyen los expertos.

Cómo se localizó la nueva variante

Todo comenzó con el proyecto BEEHIVE (siglas de Bridging the Epidemiology and Evolution of HIV in Europe), un estudio en curso que recoge muestras de toda Europa y Uganda. En él se identificó por primera vez la variante VB en 17 personas seropositivas.

Dado que 15 de ellas procedían de los Países Bajos, los investigadores analizaron los datos de una cohorte de más de 6.700 ciudadanos seropositivos del país. Así se identificaron otros 92 individuos con la variante, procedentes de todas las regiones de los Países Bajos, lo que elevó el total a 109.

Al analizar los patrones de variación genética entre las muestras, los autores estiman que la variante VB surgió por primera vez en este país a finales de la década de 1980 y en la de 1990. Y se propagó más rápidamente que otras variantes del VIH durante la década de 2000, pero su expansión ha disminuido desde aproximadamente 2010.

Los individuos con esta variante mostraban las características típicas de las personas que viven con el VIH en los Países Bajos, incluyendo edad, sexo y supuesta forma de transmisión. Esto indica que la mayor transmisibilidad de la variante VB se debe a una propiedad del propio virus, más que a una característica de las personas con el virus.

Los científicos también detectaron un individuo con la variante en Suiza y otro en Bélgica, y sostienen que es probable que haya al menos unas cuantas personas más en otros lugares que aún no han sido detectadas: “Al hacer pública la secuencia genética de la variante VB, permitimos que otros especialistas comprueben sus propios datos privados”.