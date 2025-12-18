Director de la ADRES confirmó que la UPC no será ajustada con la inflación

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los últimos días de 2025 son cruciales para el sistema de salud. Como contamos en un artículo publicado hace dos semanas, el Ministerio de Salud tiene hasta el 31 de diciembre para definir el incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. Esta define los recursos que reciben las EPS para cubrir la mayoría de los servicios y medicamentos que reciben los usuarios.

El año pasado, en el incremento para 2025, el Minsalud tomó la decisión de aumentarla ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, 5,36 %. La entidad argumentó que la información que presentaron las EPS para hacer el cálculo tenía inconsistencias, por lo que no podían usarla y aplicaron la ley que les permite hacer el ajuste con el IPC. La decisión fue criticada por gremios del sector, como Acemi y la ANDI, quienes aseguraron que el ajuste era insuficiente.

Esta mañana, en medio de una rueda de prensa, Félix Martínez, director de la ADRES, aseguró que este año el ajuste no se hará con el IPC, sino que se hará un ajuste superior. Martínez hace parte de la comisión de entidades del sistema de salud que se encuentran evaluando el ajuste de la UPC.

Ya se tomó una decisión clave, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, equiparando en un 95 % las UPC para los regímenes subsidiado y contributivo. De acuerdo con Martínez, esto implica un incremento de COP 2,7 billones en el presupuesto del sistema. La Corte también ha insistido al Minsalud que para 2026 no se puede hacer un ajuste con el IPC, algo que se cumplirá, según el director de la ADRES.

Las discusiones alrededor de la UPC

Hace pocos días, dos de los principales gremios del sector destaparon sus cartas sobre el aumento que esperan para la UPC en 2026. Por una parte, la Cámara de Salud de la Andi estimó que el incremento debe ser del 15,6 %, un objetivo “financiable”, aseguraron, teniendo en cuenta que para 2026 se contemplan recursos por COP 48 billones para la ADRES. “Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, dijo la Andi en ese momento.

Por su parte, Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, estimó un aumento más alto, de 17,3 %, teniendo en cuenta el gasto en salud reportado para 2024.

“De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud, contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país”, señaló Acemi en un comunicado.

Sin embargo, el Minsalud emitió un comunicado en el que rechazó estas estimaciones e hizo varios cuestionamientos a los argumentos de los gremios. De acuerdo con la entidad, “los hallazgos oficiales que evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”, un argumento en el que han insistido desde el inicio del Gobierno.

