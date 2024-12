Drogas La Rebaja SAS ya pertenece al Ministerio de Salud

Fachadas de esta droguería Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La intervención sobre la cooperativa Coopservir, administradora de Drogas La Rebaja, cumple ocho meses. Al inicio del proceso, las pérdidas acumuladas ascendían a $60 mil millones, dijo este viernes la Superintendencia de Solidaridad. “De no haberse tomado medidas, se proyectaba que superarían los $90 mil millones. Gracias a las acciones implementadas, se logró detener el déficit y frenar las pérdidas económicas. Desde octubre, las ventas han superado el 90%, con una recuperación de ingresos y puntos de venta que anteriormente operaban con pérdidas”, señaló la superintendenta María José Navarro Muñoz.

En términos de ventas, la Superintendencia señaló que tras un periodo de bajas ventas, desde octubre estas han superado el 90%. El objetivo para diciembre es alcanzar un nivel de ventas superior al 95%.

De hecho, según Navarro, uno de los logros más importantes ha sido la renegociación con los proveedores, lo que permitió reducir los precios de 50 medicamentos de primera línea, cuyo costo hoy está por debajo del nivel previo a la intervención. Además, se diversificaron las fuentes de suministro con los proveedores. Anteriormente, recordó Navarro, el 90% de las compras de medicamentos estaban concentradas en un único proveedor, llamado Coaspharma. “Logramos renegociar con los proveedores, para alcanzar acuerdos que permitieron una mayor rentabilidad a la cooperativa”, agregó Yobany Montilla Meza, el interventor de la cooperativa. “Gracias a esa renegociación, estamos reduciendo los precios de los medicamentos”.

Algo clave es que se logró la entrega de la titularidad de alrededor de 811 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud. La entidad como tal, Drogas La Rebaja, ya también está en manos de Minsalud. “Estamos hablando de la titularidad, pero no de la operación y administración, que siguen bajo la cooperativa. Hemos iniciado una mesa de trabajo y conversaciones con Minsalud y Supersalud, porque, repito, lo primero que había que hacer era sanear la operación. No podíamos empezar la transición si las ventas estaban cayendo y no había un manejo adecuado de la operación. Estamos avanzando en conversaciones para que se realice un nuevo contrato de administración para seguir con ese proceso. Estamos revisando los temas jurídicos y avanzando con el plan de recuperación”, dijo Navarro.

La funcionaria confirmó que las mesas de trabajo con la Supersalud y el Ministerio de Salud se llevan a cabo para revisar el contrato y analizar cuál es la figura, pero que “el propósito de Drogas La Rebaja SAS, que ya pertenece a MinSalud, es que se convierta en un dispensario para el sistema de salud”, señaló Navarro.

Hay que recordar que más de 800 establecimientos de Drogas La Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado en 2016, tras una sentencia de extinción de dominio. Desde entonces, fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que en 2021 firmó un contrato con Coopservir para que esta se encargara de su gestión. Sin embargo, este acuerdo presentó irregularidades, como la falta de autorización del juez encargado del proceso de extinción de dominio y problemas en la convocatoria de la asamblea general que aprobó el contrato. Por eso, desde que se ordenó la intervención, uno de los objetivos fue que esos establecimientos pasaran efectivamente al control del Estado, en especial, del Ministerio de Salud.

Drogas La Rebaja siempre ha estado en los planes del Gobierno. El 3 de noviembre de 2022, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro presentaron una idea: que los puntos de Drogas La Rebaja se convirtieran en Centros de Atención Primaria, es decir, en puntos de atención médica de primer nivel (la más básica en el sistema). Petro se imaginaba a Drogas La Rebaja, además, como una gran red que le ayudaría al país a abaratar los medicamentos genéricos que pretende producir.

“Desde Coopservir, en mi calidad de agente especial, he insistido constantemente en que ya entregamos a la SAE el inventario general y hemos manifestado a MinSalud que estamos listos para realizar la entrega real y material. Es importante agilizar este proceso. Actualmente, estamos a la espera de que MinSalud y la SAE nos definan el procedimiento, pero también, en las mesas de trabajo, la cooperativa ha reiterado la necesidad de implementar un nuevo contrato. Nuestro objetivo es que todos los actores involucrados participen activamente en este ejercicio”, señaló el interventor Montilla. Desde la cooperativa se están avanzando en las adecuaciones para entrar a este mercado institucional, confirmó la Supersolidaria.

El inventor había señalado hace unos meses que se está considerando un modelo que permita combinar la atención médica con un establecimiento para la entrega de medicamentos, similar al enfoque de Farmacias Similares en México. Explicó que esta propuesta está en evaluación, analizando cómo podría implementarse y si es factible adaptarlo, dado que no todos los puntos están en condiciones de ofrecer este servicio.

La intervención también reveló graves irregularidades administrativas. Se detectaron pagos indebidos por locales cerrados, adquisiciones no autorizadas, contratos diseñados para beneficiar a contratistas, y uso indebido de recursos públicos como “caja personal”. Entre los casos más preocupantes se encuentran compras de locales en obra gris por más de 390 millones de pesos sin la aprobación del consejo de administración, pagos duplicados y ocultamiento de tiendas por parte de proveedores.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺