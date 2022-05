EE.UU. autoriza uso de ropa interior para evitar infecciones en el sexo oral

Están hechos de látex y tienen sabor a vainilla. Foto: Lorals

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el uso de prendas de ropa interior de la marca Lorals para evitar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) durante el sexo oral. “La autorización de este producto por parte de la FDA brinda a las personas otra opción para protegerse contra las ITS durante el sexo oral”, dijo a The New York Times Courtney Lias, directora de la agencia.

Previamente, la Administración de Drogas y Alimentos solo había autorizado el uso de barreras brucales, una especie de lámina de látex o poliuretano que se ubica entre la boca y los genitales como protección durante el sexo oral. A pesar de que varias marcas de estas barreras cuentan con la aprobación de la FDA, no suele ser un método de protección muy popular, indicó a The Times la doctora Jeanne Marazzo, directora de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Los Lorals, que están disponibles como bikinis o shorties, están hechos de látex y tienen un sabor a vainilla, explicó su desarrolladora, Melanie Cristol, a The New York Times. Están diseñados para formar un sello al interior del muslo para retener líquidos y deben ser utilizados una sola vez, como un condón.

“El sexo oral no está totalmente libre de riesgos”, indicó también la doctora Marrazzo. Explicó que cada vez más adolescentes inician su actividad sexual por medio del sexo oral y que, en gran parte por eso, es importante que existan más métodos de protección para personas de todas las edades.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “se sabe que hay más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que se transmiten por contacto sexual”. Las Infecciones de Transmisión Sexual pueden tener importantes consecuencias para la salud, incluidos síntomas en los genitales, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, aumento en la probabilidad de transmisión del VIH y efectos psicosociales, agrega la Organización.

En particular, a través del sexo oral se pueden contraer infecciones como el sífilis, gonorrea o herpes, e incluso hay un riesgo de que se pueda transmitir el Virus de Papiloma Humano (VPH), según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La FDA no requirió que se realizaran ensayos clínicos en humanos de Lorals, pero la agencia sí requirió otro tipo de documentación sobre el grosor, la elasticidad, la fuerza y otras medidas, como lo hace con los condones, informó The New York Times.

