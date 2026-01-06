Logo El Espectador
El cambio clave que acaba de hacer el Invima en el mercado de los cepillos de dientes

El Invima informó que los cepillos convencionales ya no requerirán un permiso clave para su comercialización, a excepción de dos tipos de cepillo, que se consideran dispositivos médicos.

Redacción Salud
06 de enero de 2026 - 10:42 p. m.
El Invima indicó que los cepillos manuales y eléctricos de uso convencional, por su finalidad, no se consideran dispositivos médicos.
Foto: PIXABAY
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que los cepillos de dientes manuales y eléctricos, de uso diario para la limpieza bucal, ya no necesitarán de un registro sanitario para su comercialización.

La decisión se tomó luego de conocerse un concepto de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora de esa entidad. En este se estableció que “los cepillos de dientes convencionales y de uso diario no son considerados dispositivos médicos”.

Al no serlo, ya no será necesario que los fabricantes o importadores de estos soliciten un registro sanitario por parte del Invima. Su comercialización y uso ya no será objeto de vigilancia por parte de esa entidad.

“Estas decisiones buscan brindar claridad a fabricantes, importadores, comercializadores y ciudadanos, así como fortalecer la protección de la salud pública”, dijo el Invima en un comunicado.

¿Qué cepillos sí necesitarán un registro sanitario para su comercialización y uso?

El Invima aclaró que no se trata de todos los cepillos de dientes, sino de aquellos que se usan convencionalmente y a los que accede la población general. Es decir, los cepillos manuales y eléctricos que cumplen funciones de limpieza.

Específicamente, la entidad se refirió a “los cepillos dentales manuales y eléctricos utilizados para limpieza de dientes, encías y lengua, que buscan eliminar restos de comida y placa bacteriana para la prevención de caries y enfermedades de las encías”. Estos no son considerados equipos médicos.

Sin embargo, hay un grupo de cepillos de dientes que sí son considerados equipos médicos y que seguirán requiriendo registro sanitario para su comercialización. Se trata de los cepillos dentales ultrasónicos o con radiofrecuencia.

“Dado que su funcionamiento está orientado a la remoción de la placa bacteriana y los cálculos subgingivales o supragingivales, lo cual puede llevar a ser abrasivo para el esmalte dental y tejido blando y es de uso exclusivo para los profesionales de la salud, es considerado un dispositivo médico”, explicó la entidad.

Entonces, estos productos seguirán siendo objeto de control y vigilancia por parte del Invima y se solicitará a los fabricantes e importadores los permisos necesarios para su comercialización y uso.

Tras su decisión, el instituto aseguró que “la regulación de tecnologías de higiene oral se basa en criterios estrictos de seguridad sanitaria, uso previsto y nivel de riesgo, con el fin de proteger la salud pública y asegurar la calidad de los productos comercializados en Colombia”.

Por Redacción Salud

