El consumo de marihuana durante el embarazo podría afectar el desarrollo del feto

La marihuana es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una investigación publicada en la revista Frontiers in Pediatrics reveló que la exposición de los fetos a la marihuana podría estar afectando su desarrollo en diferentes aspectos. (Le puede interesar: Hablar con los niños pequeños podría estimular el desarrollo temprano del cerebro)

El estudio analizó la historia clínica de 109 consumidoras de marihuana durante el embarazo, comparándolas con 171 mujeres no consumidoras testeadas bioquímicamente, encontrando variaciones importantes en dos indicadores clave del desarrollo fetal.

En primer lugar, se encontró una disminución significativa en el peso del bebé al nacer, diferenciado por el período del embarazo en el que estuvo expuesto a la marihuana. En aquellos embarazos en los que el consumo se dio solo durante el primer trimestre, la disminución promedio fue de 154 gramos en el peso registrado el nacimiento. Sin embargo, cuando el consumo se extendió durante todo el embarazo, la disminución promedio en el peso fue de 185 gramos.

Otro hallazgo relevante está relacionado con un déficit significativo en el perímetro cefálico. De acuerdo con los investigadores, el tamaño de la cabeza en los bebés al nacer se vio afectado por el consumo de marihuana durante la gestación, también de manera diferenciada según el período de tiempo en el que se dio el consumo. (Le recomendamos: Un nuevo capítulo del alzhéimer gracias al cerebro de un paciente paisa)

Los embarazos en los que el consumo se dio durante el primer y segundo semestre, el tamaño de la cabeza del recién nacido disminuyó 0,83 cm, mientras que en las gestaciones en las que se presentó consumo durante los nueve meses el promedio de disminución fue de 0,79 cm.

La longitud del recién nacido no tuvo cambios significativos en el análisis, pero los autores advierten que sí se han registrado cambios importantes en este aspecto en otras investigaciones.

El estudio revela nuevas pistas sobre los posibles impactos del consumo de marihuana durante el embarazo, teniendo en cuenta el período de tiempo durante el que se registran. Sin embargo, los autores invitan a realizar más investigaciones que permitan distinguir los niveles de consumo, pues esto no fue posible establecerlo para esta investigación. (También puede leer: Endulzantes no azucarados, como la estevia, no servirían para controlar el peso)

Si bien se evidenciaron cambios considerables entre quienes consumieron solo durante el primer trimestre y quienes lo hicieron durante todo el embarazo, los investigadores advierten que una explicación podría ser que el consumo durante todo el embarazo coincide con las mujeres que consumieron mayores cantidades de marihuana, algo que podría dar nuevos niveles de análisis al estudio.

