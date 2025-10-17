El Gobierno cambia las reglas para habilitar a las EPS en el país

La cartera rediseñó el mapa del sistema: creó 10 grandes regiones y 119 subregiones que agrupan distintos territorio. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos meses, el gobierno de Gustavo Petro, y en concreto el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ha venido expidiendo decretos que implican cambios importantes en el sistema de salud. Esto, mientras la reforma a la salud que plantea el Gobierno Nacional sigue estancada en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Como contamos en este artículo, a finales de junio, con el Decreto 0858 el Ministerio de Salud cambió el modelo de atención primaria en salud sin necesidad de una ley.

Meses después, con una de las resoluciones que desarrollaba el decreto de junio, la cartera rediseñó el mapa del sistema: creó 10 grandes regiones y 119 subregiones que agrupan distintos territorios, según factores como la geografía, la cultura, la población y sus necesidades en salud.

Este viernes 17 de octubre, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 2161 de 2025, “por la cual se establecen los criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces”.

La reciente resolución sigue desarrollando el rediseño del mapa del sistema. Cabe recordar que, con las nuevas reglas, algunas EPS tendrán que dejar de afiliar en ciertos lugares y otras empezarán a recibir a usuarios en zonas donde antes no estaban. Como contamos en esta nota, 2,2 millones de personas deberán ser reubicadas.

En ese sentido, una de las principales disposiciones de la resolución publicada este viernes tiene que ver con la actualización de la autorización de funcionamiento de las EPS, una tarea a cargo de la Supersalud.

La Supersalud “actualizará los actos administrativos mediante los cuales se autoriza el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o quien haga sus veces, que cuenten actualmente con autorización vigente, con el fin de incorporar el nuevo ámbito territorial en subregiones funcionales para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública”, apunta la resolución.

Para esta actualización de autorización, la Supersalud aplicará los resultados de una metodología que será desarrollada y entregada por el Ministerio de Salud, así como teniendo en cuenta la normativa hasta ahora expedida por el actual gobierno.

La resolución, de 16 páginas y con un anexo técnico de otras 23, establece el camino que deberán seguir las EPS dependiendo de la cantidad de afiliados que tengan a nivel nacional, pero también a nivel regional.

La reciente normativa establece las reglas para la asignación de afiliados en el marco del proceso de territorialización del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, así como el proceso para que una EPS adelante la solicitud y trámite del retiro de una o varias subregiones funcionales.

Aunque la resolución rige a partir de este viernes, y deroga una expedida en 2021, harán falta semanas para que los pacientes empiecen a ver los cambios que el gobierno está adelantando a través de decretos y resoluciones.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺