Más de 17.000 personas fallecieron ahogadas en América durante 2021

Un nuevo análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer las cifras de muertes por ahogamiento en el continente americano, “una crisis de salud pública silenciosa y desatendida” en la región. Según la organización, solo en 2021, más de 17.000 personas fallecieron por esta causa en el continente.

Uno de los puntos que resalta el análisis, es que el 77 % de los países no cuenta con estrategias nacionales para prevenir estas muertes. Para el doctor Anselm Hennis, director del departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, “cada ahogamiento es una tragedia prevenible”.

De acuerdo con los datos recopilados entre 2023 y 2024 en 26 países, la tasa de mortalidad regional es menor que el promedio global (1,6 frente a 3,8 por cada 100.000 personas). Sin embargo, un punto preocupante es que la mayoría de los casos se presentan en niños menores de 5 años y adultos mayores de 70 años o más.

Aunque más del 70 % de los países cuenta con sistemas de alerta temprana para desastres y programas de búsqueda y rescate, y el 92 % tiene regulaciones para la seguridad del transporte acuático de pasajeros, esto no ha sido suficiente.

Solo 27 % de los países de la región reporta mecanismos formales que conecten al gobierno con actores no gubernamentales. Además, solo 65 % de los países registra muertes por ahogamiento en sus sistemas de estadísticas vitales.

A esto se suman vacíos legales que preocupan a la OPS. Por ejemplo, mencionan que solo nueve países exigen cercado perimetral en piscinas, una medida comprobada para reducir ahogamientos infantiles, y la mayoría no regula las piscinas privadas. En el transporte acuático, menos del 10 % de las leyes exigen el uso de chalecos salvavidas. También hay ausencia de regulaciones sobre venta y consumo de alcohol cerca de cuerpos de agua.

“Para los niños, la protección es insuficiente: solo 23 % de los países promueve barreras físicas para restringir el acceso al agua, y apenas 15 % ofrece programas de cuidado infantil supervisado”, sostiene la organización.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cuidado infantil preescolar y enseñanza básica de natación en escuelas podría prevenir hasta 774.000 muertes por ahogamiento y casi un millón de casos no fatales para 2050. Sin embargo, en la región solo 8 % incorpora la enseñanza de natación y seguridad acuática en sus currículos escolares nacionales.

