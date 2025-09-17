No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud

Más de 17.000 personas fallecieron ahogadas en América durante 2021

Aunque en la región la tasa de mortalidad es menor que el promedio global, la mayoría de los casos se registra en menores de cinco años y adultos mayores.

Redacción Salud
17 de septiembre de 2025 - 12:32 p. m.
Para la OPS, hace falta mayor regulación, sobre todo en las piscinas privadas.
Para la OPS, hace falta mayor regulación, sobre todo en las piscinas privadas.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer las cifras de muertes por ahogamiento en el continente americano, “una crisis de salud pública silenciosa y desatendida” en la región. Según la organización, solo en 2021, más de 17.000 personas fallecieron por esta causa en el continente.

Uno de los puntos que resalta el análisis, es que el 77 % de los países no cuenta con estrategias nacionales para prevenir estas muertes. Para el doctor Anselm Hennis, director del departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, “cada ahogamiento es una tragedia prevenible”.

(Lea también: El caso más largo de coronavirus: una persona tuvo el virus durante 750 días)

De acuerdo con los datos recopilados entre 2023 y 2024 en 26 países, la tasa de mortalidad regional es menor que el promedio global (1,6 frente a 3,8 por cada 100.000 personas). Sin embargo, un punto preocupante es que la mayoría de los casos se presentan en niños menores de 5 años y adultos mayores de 70 años o más.

Aunque más del 70 % de los países cuenta con sistemas de alerta temprana para desastres y programas de búsqueda y rescate, y el 92 % tiene regulaciones para la seguridad del transporte acuático de pasajeros, esto no ha sido suficiente.

Solo 27 % de los países de la región reporta mecanismos formales que conecten al gobierno con actores no gubernamentales. Además, solo 65 % de los países registra muertes por ahogamiento en sus sistemas de estadísticas vitales.

(Lea: Invima emite alerta sobre ingredientes de algunos esmaltes semipermanentes)

A esto se suman vacíos legales que preocupan a la OPS. Por ejemplo, mencionan que solo nueve países exigen cercado perimetral en piscinas, una medida comprobada para reducir ahogamientos infantiles, y la mayoría no regula las piscinas privadas. En el transporte acuático, menos del 10 % de las leyes exigen el uso de chalecos salvavidas. También hay ausencia de regulaciones sobre venta y consumo de alcohol cerca de cuerpos de agua.

“Para los niños, la protección es insuficiente: solo 23 % de los países promueve barreras físicas para restringir el acceso al agua, y apenas 15 % ofrece programas de cuidado infantil supervisado”, sostiene la organización.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cuidado infantil preescolar y enseñanza básica de natación en escuelas podría prevenir hasta 774.000 muertes por ahogamiento y casi un millón de casos no fatales para 2050. Sin embargo, en la región solo 8 % incorpora la enseñanza de natación y seguridad acuática en sus currículos escolares nacionales.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

muerte por ahogamiento

OPS

OMS

Noticias hoy

Noticias de salud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar