El presidente Petro creó este correo electrónico para recibir denuncias del sistema de salud

Como lo había anunciado hace más de una semana, este martes, 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro dijo que ya creó el correo electrónico, desde su despacho, para recibir denuncias relacionadas con malos manejos al interior del sistema de salud.

Es un correo electrónico, explicó, que “sirve para que cada contratista de las EPS que reciba o que le den la orden, algún funcionario de cualquier nivel de pagar comisiones por un contrato (...), denuncie, que yo mismo leeré las denuncias”.

Según advirtió el mandatario, desde Presidencia se encargarán de practicar las medidas que corresponden hacer control sobre la Superintendencia de Salud.

El llamado, señaló, es para todos los contratistas de las EPS, estén o no intervenidas, a los que les pidan algún tipo de soborno o comisión por firmar un contrato. “Quiero denuncias [que indiquen] nombres propios”, advirtió, aunque los correos pueden mandarse de forma anónima.

El correo electrónico que habilitó el presidente Petro fue: denunciassalud@residencia.gov.co

Mientras tanto, cae satisfacción de usuarios en la mayoría de EPS

Precisamente, el mismo martes, se conoció un documento del Ministerio de Salud en el que se muestra cómo está la satisfacción de los usuarios de las EPS, con base en encuestas que hace a pacientes.

En resumen, en 18 EPS la satisfacción de los usuarios disminuyó. Dentro de estas, se encuentran las ocho que están intervenidas por el Gobierno nacional; solo dos reportaron mejoría en sus indicadores de satisfacción de los usuarios.

Savia Salud EPS, una de las empresas promotoras de salud intervenidas por el Gobierno desde junio de 2023, fue la EPS con la mayor reducción en la satisfacción de sus usuarios. Tuvo una caída de 42 puntos porcentuales, pasando de 83 % a 41 % de población que aseguró tener una experiencia “Buena” o “Muy buena”.

A esta le sigue la Asociación Indígena del Cauca EPSI, que pasó de tener un 68 % a un 46 % de sus usuarios satisfechos, disminuyendo un 22 %.

Nueva EPS, por otra parte, pasó de tener un 73 % de usuarios satisfechos a un 57 %, con una caída de 16 puntos. En el caso de Famisanar, esta pasó del 73 % al 56 % de los usuarios satisfechos.

