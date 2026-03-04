En 18 de 26 EPS del país disminuyó la satisfacción de usuarios con la atención en 2025

Imagen de referencia. Nueva EPS es la más grande del sistema de salud, con 11,6 millones de afiliados, y una de las que reportó una caída en la satisfacción de los usuarios. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud publicó los resultados de la encuesta de satisfacción que año a año hace a los usuarios de las EPS en el país. Este es uno de los insumos que la entidad utiliza para evaluar a los actores del sistema de salud.

Los resultados de este año muestran una disminución de la satisfacción de los usuarios con la atención de sus EPS en 18 de las 26 promotoras de salud analizadas por la encuesta. Dentro de estas, se encuentran las ocho que están intervenidas por el Gobierno nacional, y solo dos reportaron mejoría en sus indicadores de satisfacción de los usuarios.

La encuesta recopiló información de 18.639 usuarios de las seis regiones en las que se divide el sistema de salud, que fueron entrevistados entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre de 2025. La entidad además informó que los resultados fueron ajustados para que los datos representen las características de la población general afiliada a las EPS, y no solo las de las personas encuestadas.

Según el Ministerio de Salud, “los resultados reflejan la percepción de los usuarios con respecto a su experiencia al momento de la atención en salud, sin embargo, al comparar la satisfacción con el indicador de acceso, se identifica que los resultados difieren, posiblemente debido a los procedimientos administrativos previos que deben surtirse para recibir la atención”.

En el promedio de todas las EPS, refleja que el 63 % de los usuarios dijeron estar satisfechos con la atención de las EPS, de los cuales el 10 % dice que su experiencia con la atención fue “muy buena”, mientras que el 53 % dice que fue “buena”.

En contraste, el 8 % manifestó insatisfacción con la atención de las EPS (5 % malo y 3 % muy malo) y el 28 % calificó su experiencia como “Ni buena ni mala”.

Si se comparan los resultados con los de 2024, para ese año la satisfacción con las EPS fue del 73 %, la insatisfacción del 5,7 %, frente a un 20,7 % que consideró su experiencia “Ni buena ni mala”. Esto refleja una caída del 10 % en la satisfacción de los usuarios con la atención.

Las EPS en las que más disminuyó la satisfacción de los usuarios

Savia Salud EPS, una de las empresas promotoras de salud intervenidas por el Gobierno desde junio de 2023, fue la EPS con la mayor reducción en la satisfacción de sus usuarios. Tuvo una caída de 42 puntos porcentuales, pasando de 83 % a 41 % de población que aseguró tener una experiencia “Buena” o “Muy buena”.

A esta le sigue la Asociación Indígena del Cauca EPSI, que pasó de tener un 68 % a un 46 % de sus usuarios satisfechos, disminuyendo un 22 %.

En el listado siguen otras dos EPS intervenidas por el Gobierno: Famisanar y Nueva EPS. Esta última es la más grande del sistema de salud y, como hemos contado en estas páginas, enfrenta desde hace varios años una crisis financiera que ha deteriorado su capacidad para atender a más de 11 millones de usuarios. A finales de 2025, el Gobierno se convirtió en el mayor accionista de esa EPS, buscando capitalizarla.

Nueva EPS pasó de tener un 73 % de usuarios satisfechos a un 57 %, con una caída de 16 puntos. En el caso de Famisanar, esta pasó del 73 % al 56 % de los usuarios satisfechos.

Un caso similar es el de la EPS Comfaoriente, que pasó de un 88 % de usuarios satisfechos a un 71 %, con una caída también de 17 puntos, similar a la de Famisanar.

Otras que siguen en la lista con caídas importantes en la satisfacción de sus usuarios son EPS Sura, Dusawawi EPS Indígena, Anas Watuu EPS Indígena, Salud Total y EPS Sanitas, que tuvieron caídas de entre 15 % y 5 % en la satisfacción de sus usuarios. Frente a este listado, es importante recordar que la EPS Sanitas estuvo intervenida por el Gobierno entre abril de 2024 y septiembre de 2025.

A continuación puede consultar un cuadro comparativo entre las mediciones de 2024 y 2025 por EPS. En este agrupan en la categoría “Satisfecho” las respuestas de usuarios que calificaron su experiencia como “Buena” y “Muy buena”. En “Insatisfecho” están quienes calificaron su experiencia como “Mala” y “Muy mala”.

Allí también se encuentran los casos de Salud Mía (+15 %), Comfachocó (+19 %), Pijaos Salud EPS Indígena (+12 %), EPS Familiar de Colombia (+18 %), Comfenalco Valle (+11 %), Alianzasul EPS (+13 %), EPS SOS (+6 %) y Coosalud EPS (+3 %), las ocho EPS que registraron una mejora en sus indicadores de satisfacción de usuarios. Estas dos últimas, EPS SOS y Coosalud, están intervenidas por el Gobierno.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺