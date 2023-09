El “ranking” de The Economist que habla del sistema de salud colombiano es del año pasado

El indicador de infraestructura y personal fue el más bajo para Colombia. Foto: Pixabay

Este lunes, varios medios de comunicación y personalidades en redes sociales están hablando sobre un “ranking” realizado por el periódico británico The Economist sobre los sistemas de salud del mundo. En ese, anotó el senador Humberto de la Calle, el de Colombia saldría bien parado, pues “con excepción de infraestructura y recurso humano”, está en los primeros lugares.

La reputada revista The Economist hace riguroso estudio mundial en salud. Con excepción de infraestructura y recurso humano, Colombia en los primeros lugares. Como dice @petrogustavo se necesita mejorar cobertura y prevención. No es imposible el consenso. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) September 11, 2023

Sin embargo, hay que hacer varias precisiones sobre ese estudio del que se está comentando tanto este 11 de septiembre, en medio de un debate más amplio sobre el proyecto de reforma a la salud, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro.

Primero, no se trata de una publicación nueva, sino que es del año pasado y, segundo, no es, como tal, un ranking de los mejores sistemas de salud del mundo. Se trata, específicamente, del “Índice de Inclusión en Salud” (Health Inclusivity Index), que “mide si políticas, sistemas y culturas nacionales le dan a todos los miembros de la sociedad la oportunidad de optimizar su salud”, según anotó la revista en su presentación del informe.

Entonces, el índice incluyó 37 indicadores, distribuidos en tres dominios o categorías más amplias, para evaluar las palancas que utilizan distintos sectores de la sociedad para abordar la inequidad en la salud y promover la inclusión. (También puede leer: Estos cambios en el cerebro indicarían el deterioro causado por el consumo de alcohol)

Esta se entiende, anotó el documento, como “el proceso de eliminar las barreras personales, sociales y culturales para que las comunidades disfruten de una buena salud física y mental, y una vida plenamente realizada”.

Así, el índice midió a los países en las categorías de “Salud en la sociedad”, “Sistemas de salud inclusivos” y “Empoderamiento de las personas y la comunidad”. Colombia no tiene el sexto mejor sistema de salud del mundo, como han afirmado algunas fuentes durante este día, sino que quedó en esa posición en una de las categorías (”Salud en la sociedad”).

Y otra de las razones por la que la publicación de The Economist no se trata de un ranking de los sistemas de salud del mundo es porque solo evaluó a 40 países en total. Teniendo en cuenta la puntuación global de los países incluidos, Colombia está en el “puesto” 22, aunque es importante aclarar que el reporte no lo determina como un ranking, sino una forma para que los gobiernos puedan medir su progreso en distintas áreas. (Le puede interesar: Por primera vez, crearon un órgano humano dentro de un animal)

Colombia está en el sexto puesto de la categoría “Salud en la sociedad”, que incluye indicadores que evalúan “en qué medida una nación valora la salud de su población y si tiene en cuenta la salud en todas las políticas de su gobierno”.

Es decir, que los países que tienen puntajes altos, como Tailandia, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Colombia, Australia, Polonia, China y las Filipinas, tienen altas probabilidades de considerar la salud como un derecho humano, por ejemplo. En esa categoría, Colombia tiene un puntaje de 86.9.

En las otras dos categorías, el país tiene menores puntajes, especialmente en la categoría de “Sistemas de salud inclusivos”, que aborda “indicadores para medir la solidez y el alcance del sistema de salud y si el costo es un obstáculo para acceder a los servicios”. En particular, Colombia tuvo su puntaje más bajo en el indicador de infraestructua y personal.

