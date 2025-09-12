El tabaquismo en la familia podría afectar la altura y desarrollo de los niños

Fumar, Pulmones, tabaquismo Foto: Cortesía - Cortesía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo documento en el que destaca el papel perjudicial que tendría el consumo de tabaco en el retraso del crecimiento infantil, una afección que afecta a casi 150 millones de niños en todo el mundo, principalmente en África y Asia, y que aumenta el riesgo de enfermedad, retraso en el desarrollo e incluso la muerte. “El retraso del crecimiento priva a los niños de su derecho a crecer, aprender y prosperar”, afirmó el Etienne Krug, director del departamento de determinantes de la salud, promoción y prevención de la OMS. “Los niños con padres fumadores corren un mayor riesgo de sufrir retraso del crecimiento”.

Según el organismo de salud global, el tabaquismo en la familia, especialmente por parte de los padres, tiene un impacto negativo significativo en el crecimiento de los niños. Los menores expuestos al humo del tabaco presentan un riesgo más alto de retraso en el crecimiento, y este riesgo aumenta cuanto mayor es la exposición. En particular, cuando la madre fuma durante el embarazo, los efectos sobre el desarrollo del bebé son aún más preocupantes. Está demostrado, dice la OMS, que el tabaquismo materno se asocia con partos prematuros, bajo peso al nacer y crecimiento fetal restringido.

Todos estos factores son predictores claros de retraso del crecimiento en los primeros años de vida, incluso hasta los dos años de edad. La gravedad del impacto también está relacionada con la cantidad de cigarrillos que fuma la madre: mientras más fuma, mayores son los daños para el bebé. Estos efectos negativos podrían persistir más allá de la infancia, afectando el desarrollo físico y posiblemente otras áreas del desarrollo infantil.

Por otro lado, agrega la OMS, la evidencia científica indica que dejar de fumar durante el embarazo tiene beneficios claros para el crecimiento del niño, mostrando que la interrupción del hábito puede revertir en parte los riesgos asociados. El retraso del crecimiento se define como una altura para la edad que se encuentra más de dos desviaciones estándar por debajo de los estándares de crecimiento de la OMS, y este retraso puede afectar tanto la estatura como el desarrollo general del niño.

Frente a esta situación, la OMS hace un llamado urgente a los países para que implementen plenamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco y sus medidas un conjunto de estrategias para reducir el consumo de tabaco y proteger la salud pública. Entre estas medidas se incluyen proteger a las mujeres embarazadas y a los niños del humo de segunda mano, ofrecer apoyo para dejar de fumar, especialmente a mujeres embarazadas, y garantizar ambientes libres de humo en todos los espacios públicos interiores.

Aunque ya existe evidencia sólida que vincula la exposición al tabaco con el retraso en el crecimiento infantil, la OMS subraya la necesidad de continuar investigando para comprender mejor los mecanismos de este daño y los beneficios que trae el abandono del tabaco. “Proteger a las mujeres embarazadas y reducir su exposición al humo del tabaco es fundamental para reducir el retraso del crecimiento, mejorar la supervivencia y el desarrollo y avanzar hacia los objetivos de salud mundiales”, cree el organismo de salud global.

