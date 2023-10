“Elevemos un grito desesperado para buscar alternativas”: pacientes de Sanitas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Matthew Horwood

La Asociación de Usuarios de Sanitas hizo un llamado a buscar alternativas en la problemática financiera que se presenta en la EPS, luego del debate que se ha generado tras el anuncio de Cruz Verde durante la noche del lunes. (Le puede interesar: Ministro de Salud responsabiliza a Sanitas: “Les hemos pagado absolutamente todo”)

La droguería y farmacéutica informó que, a partir del 15 de noviembre, suspendería la entrega de medicamentos que no se encuentran dentro del Plan de Beneficios de Salud (PBS) a los usuarios de la EPS Sanitas.

“Los usuarios y pacientes venimos siendo afectados en la prestación de los servicios, poniendo en riesgo la vida de los mismos, principalmente aquellos con enfermedades de alto costo”, aseguraron en un comunicado.

Los medicamentos e insumos médicos que no se encuentran en el PBS están asociados a enfermedades huérfanas, medicamentos recién salidos al mercado para el tratamiento del cáncer, suplementos alimenticios, entre otros vinculados a las enfermedades de alto costo. (También puede leer: Sanitas vs Cruz Verde: el eterno debate de los medicamentos NO PBS en el sistema de salud)

Cruz Verde, sin embargo, sí seguirá entregando los medicamentos que sí están en el PBS, dentro de los que se encuentran la gran mayoría de los que se consumen en el país.

Los usuarios de la EPS Sanitas hicieron un llamado al Ministerio de Salud para “buscar alternativas, entendiendo que se debe garantizar el derecho sagrado a la vida”.

De acuerdo con esta asociación de pacientes, la situación ha sido generada por dificultades financieras que se vienen acumulando desde hace varios años, pero que se han intensificado durante este año.

“Es responsabilidad del Gobierno Nacional garatnizar el flujo de recursos para atender las necesidades en salud”, dijeron. (Le puede interesar: Supersalud pide a Sanitas garantizar la entrega de medicamentos no PBS a sus afiliados)

Sanitas le debe a Cruz Verde $400.000 millones por suministro de medicamentos no PBS, razón por la cual la farmacéutica tomó la decisión de suspender el suministro.

La EPS ha dicho en repetidas ocasiones que no ha podido saldar esa deuda porque no han recibido el ajuste de los Presupuestos Máximos (el dinero que le da el Estado para cubrir lo que no se encuentra en el PBS) del año 2022 ni 2023.

Ante esto, durante una rueda de prensa que finalizó hace pocos minutos, el ministro Guillermo Jaramillo aseguró que el Estado se encuentra al día en los pagos a la EPS y que los ajustes están contemplados en el artículo 153 del Presupuesto Nacional para 2024. (Le recomendamos: Cruz Verde no entregará medicamentos que no estén en el PBS a afiliados de Sanitas)

Además, junto a la Superintendencia de Salud, insistieron en que Sanitas debe garantizar la entrega de medicamentos en los tiempos establecidos por ley a sus usuarios, para evitar afectaciones en su salud.

