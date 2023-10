Cruz Verde no entregará medicamentos que no estén en el PBS a afiliados de Sanitas

La decisión se tomó tras luego de tres años de negociaciones para que la EPS le pagará una deuda por cerca de 400.000 millones de pesos a Cruz Verde. Foto: Natalia Ordóñez - EPS Sanitas

Las Droguerías y Farmacias Cruz Verde, que dispensan los medicamentos a los usuarios de Sanitas EPS, señaló a través de un comunicado hace algunos minutos que, desde el miércoles 15 de noviembre, no podrán seguir suministrando medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) de carácter ambulatorio a los afiliados de esa Entidad. (Puede leer: Malaria: siguen los brotes y nada que podemos erradicarla en Colombia)

Según explicó la empresa, la EPS les debe cerca de 400.000 millones de pesos por cuenta de estos medicamentos que no están incluidos en el PBS. “Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, dice Cruz Verde en el comunicado.

Esta situación, sumado al hecho de que la EPS ha “desatendido los acuerdos a los que se había comprometido”, hace que el suministro sea insostenible financiera, legal y técnicamente, expresa la empresa. Además, señala Cruz Verde, actualmente no cuentan con disponibilidad para entregar productos como pañales, suplementos nutricionales y otros insumos No PBS. (Le puede interesar: Plenaria de la Cámara retomará debate de la reforma a la salud este miércoles)

Aunque todavía no se conoce un comunicado por parte de la EPS, Cruz Verde indicó que será esta la que determine las acciones “que estime pertinentes para dar continuidad al acceso efectivo a los medicamentos de sus afiliados a través de otros actores”.

Es importante resaltar, como lo hizo Cruz Verde en su comunicado, que esta medida solo aplica para los medicamentos No PBS que se entrega a los afiliados de Sanitas EPS. (También puede leer: Asociaciones médicas piden conocer cómo se financiará la reforma a la salud)

A continuación podrá encontrar el listado de medicamentos, servicios y tecnologías que están excluidos de la financiación con recursos públicos según la resolución 2273 del 22 de diciembre de 2021: