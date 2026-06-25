Empiezan los acercamientos del nuevo gobierno para la transición de salud

Abelardo de la Espriella. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El equipo de salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, coordinado por Iván Sánchez, convocó a Consensos por la Salud, una iniciativa intersectorial que durante ocho meses reunió a más de 30 organizaciones (pacientes, sociedades científicas, colegios médicos, hospitales, EPS, academia y gremios) para construir una agenda técnica común.

En un comunicado, Consensos por la Salud, conformado por organizaciones como Colegios Médicos de Santander, Cauca, Antioquia, ASCUN (universidades), Acemi, Asocajas, entre otras, resaltó la voluntad del gobierno entrante. “Fue una señal clara de que la salud es prioridad desde el primer día de la transición”.

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A lo largo de la campaña, Consensos por la Salud mantuvo espacios de diálogo con los diferentes candidatos y sus equipos. Con Sánchez, afirman que tuvieron “numerosas reuniones, conversaciones técnicas sustantivas y una disposición constante a escuchar y debatir”.

En la reunión que tuvieron recientemente, las diferentes voces del sector de la salud que conforman la iniciativa escucharon y propusieron los planes de choque del nuevo Gobierno y la centralidad que la salud tendrá en su administración, según informaron en el comunicado.

Los principales retos en salud

Como contó en este artículo Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, el principal desafío del nuevo gobierno será establecer cuál es la verdadera situación de la salud en Colombia. A su juicio, la administración entrante recibirá un sector con más preguntas que respuestas sobre el destino de los recursos públicos y el estado financiero de varias de las entidades intervenidas durante los últimos años.

Para Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud, el nuevo gobierno debería tomar tres decisiones desde el primer día. La primera, enviar una señal de estabilidad institucional y anunciar que acatará las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste de la UPC (la plata que el Estado les gira a las EPS). La segunda, aclarar el destino de los recursos del plan de choque y concentrar una parte importante de ellos en el pago de las deudas acumuladas del sistema. Y la tercera, definir cuanto antes una UPC para 2027 que garantice la suficiencia financiera.

De La Espriella en campaña resaltó que su plan de choque inyectará COP 10 billones al sistema, pero, a los ojos de varios expertos, todavía falta entender cómo se destinarán esos recursos. “Una de las grandes preguntas es cuánto tiempo tomará implementarlo”, dice Escobar.

Otra de las prioridades, es la entrega de medicamentos. Para enfrentar ese problema, Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud y exdirector de la Adres, propone acelerar mecanismos de negociación centralizada de medicamentos a través del Estado y de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una estrategia que, asegura, podría generar ahorros importantes y mejorar la disponibilidad de tratamientos.

Para los expertos también es importante esclarecer el manejo de los recursos de las EPS intervenidas (como Nueva EPS y Asmet Salud) y un plan de estabilización. Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el próximo gobierno, además de realizar un diagnóstico detallado de su estado financiero, deberá definir cuáles son viables, cuáles requieren capitalizaciones urgentes y cuáles podrían terminar en procesos de liquidación.

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