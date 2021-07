En Colombia hubo niños que dejaron de recibir vacunas en 2020

Hace una semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revelaron una cifra aterradora. Según sus cálculos, durante 2020 unos 23 millones de niñas y niños no recibieron las vacunas básicas de los planes de inmunización debido a la pandemia del COVID-19. Eso implica, como dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que muchos menores quedaron expuestos a enfermedades devastadoras (pero prevenibles) como el sarampión, la poliomielitis y la meningitis. (Lea: Por la pandemia 23 millones de niños del mundo no recibieron otras vacunas básicas)

La tragedia también se está replicando en Colombia. A medida que el Gobierno prolongaba las cuarentenas en 2020, cientos de menores dejaron de recibir vacunas esenciales que forman parte del Plan Ampliado de Inmunización (PAI). Se trata, como advierte José Moreno-Montoya, de un problema de salud pública que se ha pasado por alto y que puede generar cambios muy serios en el mapa de enfermedades muy graves, como la rubéola o el sarampión.

El doctor Moreno-Montoya es epidemiólogo clínico y es parte de la división de Estudios Clínicos y Epidemiología Clínica de la Fundación Santa Fe. Junto con otros cinco colegas publicó hace poco los resultados que muestran, justamente, qué sucedió con la vacunación de niños y niñas en el país, mientras se vivían estrictos confinamientos. El artículo fue publicado en Archives of Disease in Childhood bajo el título “Impact of the COVID-19 pandemic on routine childhood immunisation in Colombia” (“Impacto de la pandemia de COVID-19 en la inmunización infantil de rutina en Colombia”).

Lo que encontraron los investigadores, en resumen, fue una cifra inquietante: la cobertura de vacunación disminuyó, en general, 14,4 % en 2020, en comparación al año anterior. Mientras en 2019 la cobertura fue del 76 %, en 2020 apenas alcanzó el 61,6 %. “Se van a necesitar más esfuerzos en la planeación de la vacunación para actualizar los esquemas y alcanzar a esos niños y niñas que no recibieron sus vacunas”, asegura ahora Moreno-Montoya. (Puede leer: Vacunación COVID-19 en Colombia: efectividad para prevenir muertes sería del 82%)

Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron las bases de datos del PAI del Ministerio de Salud que indicaban los resultados del proceso de inmunización entre marzo y octubre de ambos años. Los grupos de edad que estudiaron fueron los menores de 12 meses, los que están entre los 12 y 23 meses y los que tenían 5 años. En estas edades, todos deberían haber recibido, entre otras, la vacuna de la tuberculosis, de la hepatitis B, la pentavalente, la del rotavirus, la de la influenza estacional y la de la difteria, tos ferina y tétanos.

Eso, sin embargo, no sucedió con todos. Mientras en 2019 la cobertura alcanzada fue del 78,7 % en los menores de 12 meses, en 2020 fue de tan solo 61,1 %. La historia se repitió en todos los grupos: en el caso de los niños entre los 12 a 23 meses, la cobertura de vacunación pasó del 77,1 al 61,8 %. Algo similar ocurrió entre quienes tenían 5 años: bajó del 73,6 al 63,2 %.

Como anotan en el artículo los investigadores, entre los que se encuentran Jaid Constanza Rojas Sotelo y Clara Lucía Bocanegra Cervera, del Ministerio de Salud, los datos más inquietantes los encontraron en la ruralidad. “Las mayores disminuciones en la cobertura se observaron entre los niños menores de 12 meses que viven en áreas rurales. Ciertas regiones, como la Amazonia, los Llanos Orientales y el Pacífico, mostraron reducciones estadísticamente significativas en la cobertura en comparación con otras regiones”, escriben. (Le puede interesar: ¿Quiere saber si con la vacuna desarrolló inmunidad? No busque una prueba de anticuerpos)

Para ser un poco más detallados, la cobertura que más bajó fue la de la vacuna de la hepatitis B (una diferencia absoluta del 13,1 %) y la segunda dosis de la vacuna del neumococo, en menores de 12 meses. Para los niños de 12 a 23 meses la diferencia más pequeña se encontró en la cobertura de la vacuna contra la varicela (14,6 %) y la diferencia más grande en la de la vacuna contra la fiebre amarilla (16,4 %). Para los niños de 5 años, el caso más preocupante fue el segundo refuerzo de la vacuna antipoliomielítica oral (OPV): la diferencia en la cobertura fue del 11,4 %.

“Es probable que medidas como el aislamiento y el encierro durante la pandemia, así como los cambios en las prioridades de salud pública, contribuyan a la reducción observada en la cobertura de vacunación”, apuntaron los autores en el artículo. “La pandemia de COVID-19 y las restricciones asociadas han contribuido a retrasar la prestación de servicios médicos no vitales como la vacunación”, añaden en otro apartado.

Aunque aclaran que se requieren más investigaciones que ayuden a evaluar las implicaciones de la propagación de estas enfermedades prevenibles que pueden evitarse gracias a las vacunas, también advierten que, tras lo sucedido, puede haber un aumento en el número de casos de algunas de estas enfermedades, lo cual representará “un doble desafío para los sistemas de salud”. (Podría leer: Esto es lo que se sabe de la inmunidad de algunas vacunas contra la variante Delta)