¿Qué hacer y qué no hacer en caso de una mordedura de serpiente?

La mordedura de serpiente es considerada la más letal de las 20 enfermedades tropicales desatendidas listadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). /Getty Foto: LightRocket via Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los accidentes por mordeduras de serpientes son una de las situaciones que afectan a millones de personas en el mundo. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), se estima que, cada año, 5,4 millones de personas en todo el mundo sufren mordeduras de serpientes y que los casos de envenenamiento se sitúan entre los 1,8 millones y los 2,7 millones.

La mayoría de estos accidentes, agrega la OMS, se dan en África, América Latina y Asia. Para el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) estima que cada año se registran aproximadamente 4.500 de estos eventos. De estos, cerca del 1% son casos mortales y entre el 6% y el 10% dejan secuelas.

(Lea: Hemorragia en el sistema nervioso central: la situación que sufrió Miguel Uribe)

Por esto, saber que hacer, y que no, en estos casos, es importante para evitar mayores inconvenientes. Según el Ministerio de Salud y el INS, lo primero es, justamente, tratar de evitar la mordedura. Para esto, utilice botas, pantalones largos, gruesos y holgados, en las zonas donde puedan estar estos reptiles.

Revise las maletas o elementos de trabajo que hayan quedado abiertos y donde se puedan esconder las serpientes. También es importante realizar control de la maleza y evitar la acumulación de basuras, residuos de alimentos, piedras o madera alrededor de la casa, ya que esto puede atraer animales pequeños que sirven de alimento para las serpientes. Otra recomendación importante es no introducir las manos en huecos, orificios o nidos. Si es necesario, primero introducir un palo o rama.

Lo que sí debe hacer:

Alejarse inmediatamente de la serpiente

Si no está entrenado, no tratar de capturar ni matar a la serpiente

Mirar la hora del accidente

Lavar suavemente el sitio de la mordedura con agua y jabón

Evitar caminar o realizar movimientos bruscos

Elevar la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura y mantenerla inmóvil, para evitar una propagación del veneno

Ir lo más rápido posible a un hospital

Lo que no debe hacer

Colocar hielo, compresas, cauterización, remedios químicos o pomadas en el lugar de la mordedura. Esto puede favorecer gangrena en los tejidos

Tomar alcohol

Suministrar algún medicamento tomado o inyectado

¿Cómo identificar una serpiente venenosa?

Son varias las características que pueden ayudar a diferenciar una serpiente venenosa, de una no venenosa. Lo primero es la forma de la cabeza, las venenosas tienen la cabeza triangular, las otras alargada. Las serpientes venenosas tienen escamas pequeñas, mientras que las no venenosas tienen escamas grandes. Otra diferencia es que las venenosas suelen ser nocturnas y las otras diurnas. Las no venenosas además no tienen colmillos delanteros.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺