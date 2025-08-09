Hemorragia en el sistema nervioso central: la situación que sufrió Miguel Uribe

El senador Miguel Uribe sufrió un atentado en Bogotá, el pasado 7 de agosto. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Este sábado, 9 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un nuevo parte sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe, víctima de un atentado el 7 de junio. La institución informó que en las últimas 48 horas su estado volvió a una condición crítica debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

Esta situación hace referencia a un sangrado que ocurre dentro del cerebro o la médula espinal, las partes que componen el sistema nervioso central (SNC). De acuerdo con la organización American Heart Association, esto se produce cuando un vaso sanguíneo debilitado se rompe y sangra hacia el cerebro. La sangre se acumula y comprime el tejido cerebral.

“Los dos tipos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son la hemorragia intracerebral (dentro del cerebro) o la hemorragia subaracnoidea (entre las capas internas y externas del tejido que cubre el cerebro)”, explica la asociación científica.

Debido a esta situación, Uribe requirió de nuevos procedimientos neurológicos de urgencia que han logrado estabilizarlo. Entre estos, el centro médico menciona el bloqueo neuromuscular que consiste en la interrupción temporal de la transmisión de señales entre los nervios motores y los músculos esqueléticos.

El otro procedimiento que le practicaron al senador es la sedación profunda con el fin de contribuir a su evolución.

