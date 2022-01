“En el 95 % de los casos de vigilancia genómica predomina ómicron”: Minsalud

Los primeros casos de este virus se registraron en el sur de África. Foto: Pixabay

Durante la mañana de este viernes se adelantó el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) donde distintas autoridades han hecho un balance del estado actual de la pandemia en el país. Dentro de los diversos e importantes anuncios que ha hecho el Ministerio de Salud a lo largo del día, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía, señaló que: “En Colombia, más del 95 % de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a la variante ómicron. A donde llega ómicron, se vuelve dominante, y en donde se vuelve dominante, genera picos abruptos”. (Puede leer: Minsalud anunció nuevas metas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19)

Sin embargo, aclaró Fernández, en Colombia los picos se dan por regiones. Por ejemplo, según el funcionario, el aumento de los casos se puede observar en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, mientras que en Barranquilla, hasta ahorita se va a empezar a notar este incremento.

Fernández también hizo hincapié en las características conocidas de ómicron: es más contagioso que otras variantes del coronavirus (incluso señaló que podría ser el virus respiratorio más contagioso conocido en la historia), pero es menos severo. Sin embargo, advirtió que sí hay personas que mueren por ómicron, sobre todo si no están vacunadas, no tienen el esquema completo o, a pesar de contar con el esquema completo, sufren de alguna comorbilidad y no han recibido la dosis de refuerzo. (Le puede interesar: Casi 4 millones de niños de 3 a 11 años no han sido vacunados contra el covid-19)

A pesar de que en el país los casos van en aumento -y se mantendrá esta tendencia en los próximos días-, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar, comentó que “el país está preparado para atender una nueva ola de casos”.

Para Escobar, la ocupación hospitalaria es buena pues existe un 32 % de disponibilidad de camas, la cual aumenta al 41 % si nos referimos a camas UCI. Tanto el viceministro como Fernández, hicieron varias recomendaciones para que el sistema de salud no colapse ante el aumento de casos por la variante ómicron. Entre ellas, está fortalecer la atención domiciliaria y por telemedicina para tratar el covid-19. (Puede leer: Puntos de vacunación covid-19: dónde vacunar sus hijos entre 3 y 11 años)

Los funcionarios hicieron un llamado para priorizar y hacer un uso racional de las pruebas diagnósticas para que se le realicen a las personas que más lo necesiten, así como a vacunarse y aplicarse la dosis de refuerzo.