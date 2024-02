En la COP10, exigen a la industria tabacalera compensar costos por impacto económico

El artículo 19 de ese tratado versa precisamente sobre la responsabilidad. Foto: EFE - IDREES MOHAMMED

Una petición con más de 30.000 firmas que se presentó este martes en la COP10 contra el tabaco (la cumbre que reúne a más de 180 países en Ciudad de Panamá para tratar de frenar el consumo de tabaco) exige que los Estados avancen en mecanismos para obligar a la industria tabacalera a compensar los recursos que se gastan para responder al impacto del consumo de estos productos. “Creemos que ha llegado el momento de exigir responsabilidades a esta industria en todo el mundo”, dice la carta, haciendo alusión a los impactos en salud y económicos que tienen los países.

No es la primera vez que una noción de este tipo surge. De hecho, la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó en una investigación en 2016 que solo en lo que tiene que ver con costos médicos directos, la carga económica del tabaquismo es responsable de $33.576 millones de dólares, lo que equivalía en 2016 al 0,7% del producto interno bruto (PIB) de la región y a 8,3% del presupuesto sanitario. La enfermedad cardiovascular, la EPOC y el cáncer fueron responsables de 30,3%, 26,9% y 23,7% de este gasto. El costo atribuible al tabaquismo varió entre 0,4% (México y Perú) y 0,9% (Chile) del PIB y entre 5,2% (Brasil) y 12,7% (Bolivia) del gasto en salud.

Puede ver: América llega a la cumbre contra el tabaco liderando temas de ambiente y derechos humanos

La OPS tampoco es la única que lo ha reportado. Dos artículos publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet en 2020 y en 2022 también dio cifras de ese gasto. En el primero, los investigadores concluyeron que en América Latina “el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de muerte y discapacidad, contribuyen a la pobreza e impone una carga económica a los sistemas de salud”. Analizaron 12 países de la región y estimaron que el tabaquismo es responsable de 8,77 millones de años de vida saludable perdidos y 9 mil millones en costos médicos directos anualmente. En la segunda investigación, centrada en Estados Unidos, los autores encontraron que la pérdida anual de ingresos y producción doméstica no remunerada en ese país fue de 436,7 mil millones de dólares (equivalente al 2,1% del PIB de EE. UU. en 2020).

“Como expertos en responsabilidad, reparaciones y rendición de cuentas en todo el mundo, sabemos que los mecanismos para imponer responsabilidad de manera efectiva son un medio reconocido para frenar el abuso corporativo y brindar justicia a quienes han sido perjudicados por las corporaciones tabacaleras. La compensación por reclamaciones, ya sea mediante acuerdos o laudos judiciales, o mediante impuestos u otras formas de gravámenes, son medidas comprobadas para desbloquear miles de millones de dólares para atención médica u otros costos”, piden los activistas, científicos y organizaciones de la sociedad civil en su petición de este martes en la COP.

Puede ver: Colombia, a la cola de los países que advierten los peligros del tabaco en los empaques

Allí continúan haciendo referencia a que el tratado internacional contra el tabaquismo de la OMS “reconoce explícitamente el potencial de la responsabilidad entre sus disposiciones, obliga a los gobiernos a explorar su potencial y enfatiza la necesidad de cooperación internacional y bilateral”. Esto es cierto.

El artículo 19 de ese tratado versa precisamente sobre la responsabilidad. Señala que, a los fines de control del tabaco, los Estados considerarán la adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive la compensación. Sin embargo, es uno de los artículos menos aplicados del tratado.

Hay un par de antecedentes recientes sobre este tema. En 2019 el Ministerio Público de Brasil decidió demandar a los mayores fabricantes de cigarrillos del mundo, British American Tobacco Plc y Philip Morris International en un caso en el que busca recuperar los fondos gastados por el sistema de salud nacional en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Esa demanda fue recordada este martes como un hito por la delegación oficial de ese país en la COP10.

*El Espectador está en Panamá invitado por Campaign for Tobacco-Free Kids. La organización respeta y no interfiere de ninguna manera en el contenido periodístico de este cubrimiento.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺