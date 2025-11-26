En los últimos cinco meses, Nueva EPS no habría realizado pagos correspondientes a SIES Salud

Imagen de referencia. SIES Salud y Nueva EPS mantienen relaciones comerciales desde hace casi dos décadas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La IPS SIES Salud informó que la interrupción en el flujo de recursos por parte de Nueva EPS, con la que ha mantenido una relación comercial desde hace 19 años, ha llegado “nuevamente a un punto crítico”. Según señaló la institución, las deudas se han ido acumulando y los pagos de los últimos cinco meses no se han realizado en los niveles correspondientes, pese a los compromisos adquiridos en octubre pasado.

SIES Salud aseguró que Nueva EPS no hizo los giros para el mes de noviembre, por lo cual no cuenta con medicamentos para la entrega, realización de laboratorios y otros procedimientos. “Ya no tenemos como cumplir los compromisos con nuestros proveedores, con quienes tenemos los máximos plazos de pago posible”, se lee en el comunicado.

La institución aseguró que, en ocasiones pasadas, ha trabajado de forma conjunta con Nueva EPS para superar los desafíos del sector y “avanzar hacia el cumplimiento de la promesa de valor”, resultados que, dijo, confirman los reconocimientos de la Cuenta de Alto Costo y de la satisfacción de sus pacientes.

Sin embargo, aunque se han adelantado reuniones, propuestas de acuerdos y llamados formales, la situación no ha sido resuelta, incluso con esfuerzos de financiación que ha implementado SIES Salud. En ese sentido, la IPS lamentó el impacto que esto pueda tener en sus usuarios.

“Es lamentable llegar a este punto. Nos duele cada uno de los seres humanos por los cuales trabajamos día a día para impactar positivamente la salud y ahora ver el retroceso de todos estos esfuerzos”, subrayó.

Cabe recordar que la institución ha venido asegurando la atención integral de más de 24.000 pacientes de Nueva EPS de los regímenes contributivo y subsidiado en los programas de VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo, que se encuentran a lo largo de los 890 municipios de cobertura. También ha llevado su unidad móvil a Tumaco, Guaviare, Barrancabermeja, entre otras regiones, para atender las poblaciones dispersas.

“Continuaremos haciendo todo lo que este en nuestras manos para buscar revertir esta situación, esperamos la Nueva EPS abra lo antes posible los canales y se cumplan con los recursos necesarios para poder dar continuidad con la integridad, diligencia o protección de la vida que nos caracterizan”.

