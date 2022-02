“En manos de los jóvenes está el cierre de la vacunación”: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado para que los más jóvenes se vacunen. Foto: Ministerio de Salud

Hoy, 17 de febrero, se cumple un año desde que una persona en Colombia recibió por primera vez una dosis de la vacuna contra el covid-19 en Colombia. Y, desde entonces, son varios los avances, ya que, según datos del Ministerio de Salud, alrededor del 80% de colombianos ha recibido mínimo una dosis y el 64% ya tiene el esquema completo. (Le sugerimos: El plan de vacunación contra el covid-19 cumple un año: este es el balance)

Por esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aprovechó para hacer un llamado a la población más joven, ya que, una vez se terminen de vacunar, “el país estaría a punto de dar cierre a la vacunación” contra el coronavirus. “Lo que nos resta es la población de 20 a 29 años. Hoy este grupo tiene un 62% con esquema completo, pero nos falta vacunar especialmente a los niños y niñas, donde estamos en el 40%, entre los 3 y 17 años”, indicó. (Le puede interesar: Vacunación contra covid-19 en Colombia evitó que 22.000 adultos mayores fallecieran)

Con corte al 17 de febrero, Colombia ya aplicó 75 millones de vacunas y se han distribuido un total de 84 millones de dosis a lo largo del país. Y, actualmente, explicó Ruiz, hay más de 4 millones de vacunas Sinovac esperando que serán aplicados en niños y niñas, más de 6 millones de Pfizer, más de 1 millón de Moderna y también de AstraZeneca. “El tema es cómo lograr que estos adultos jóvenes vayan a vacunarse”, agregó.

De acuerdo al ministro, “entre este grupo poblacional existe una falsa sensación de que no corren riesgo y, aunque es cierto que tienen menos riesgo, deben recordar que aún pueden morir por covid-19 y, lo que es peor, contagiar a sus familiares más cercanos”.

En cuanto a si este escenario significa el fin de la pandemia, prefirió ser cauteloso, en la misma línea que ha permanecido la Organización Mundial de la Salud (OMS), la única autoridad que puede resolver esta pregunta. Aunque Colombia ha avanzado en su vacunación, la situación no es la misma en todos los países. De hecho, según la OMS, es probable que 116 países del mundo no logren el objetivo mundial de vacunar al 70% de su población para mitad del 2022 y, mientras no exista solidaridad y equidad en la vacunación, hablar del fin de la pandemia es una ilusión. (Lea también: Sudáfrica, más allá de ómicron: una batalla para acceder a medicamentos)

“Algunos territorios de África y Asia aún tiene bajas coberturas y con ello, el potencial de desarrollar nuevas variantes. ¿Cómo van a ser esas variantes? No lo sabemos. Lo que se cree es que el virus va a ir adaptándose. El futuro podría ser que tengamos picos epidémicos de covid-19, como con la influencia, pero es un tema que aún estamos visualizando para el caso colombiano. Vamos a tener que convivir con el covid-19″, concluyó.