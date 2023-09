¿En qué va la discusión sobre la supuesta desfinanciación del sistema de salud?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Ministerio de Salud

Desde el pasado 23 de agosto el Ministerio de Salud y las EPS se están reuniendo para discutir las dudas sobre un supuesto desfinanciamiento de la UPC. La Unidad de Pago por Capitación (o UPC) es el valor anual que reconoce el Estado por cada uno de los afiliados al sistema para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto en los regímenes contributivo como subsidiado. Cada año, hacia el mes de diciembre, el Minsalud estima un aumento de la UPC. Para el 2023, se fijó en $1.289.246 para el contributivo y en $1.121.396 para el régimen Subsidiado.

En términos prácticos, esa es la plata que deben usar las EPS para asegurar que todos los colombianos accedamos a los servicios de salud a los que tenemos derecho. A los ojos de las EPS, el problema es que ese monto no es suficiente. “¿Eso qué significa? Que los recursos no están alcanzando. Ese no es un problema de este Gobierno. Es un asunto que viene de tiempo atrás y se ha discutido antes, pero que hay que solucionar ya”, explicaba hace unas semanas a El Espectador Ana María Vesga, directora de ACEMI (el gremio de las EPS del régimen contributivo).

Debido a esas dudas, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo accedió revisar el cálculo de la UPC. “Si llegamos a concluir que todo este dinero no alcanza (después de revisar el cálculo de la UPC), si eso no alcanza, tiene que haber un compromiso de todos los colombianos de decir que tenemos que buscar nuevos recursos. Y esos recursos están sobre la base de nuevos impuestos, no hay más”, dijo Jaramillo. Desde entonces los equipos del Ministerio de Salud y de las EPS se están reuniendo para compartir cifras. Según el primero, se han realizado mesas técnicas con 18 EPS del régimen Contributivo y del régimen Subsidiado, lo que representa el 61% del total de esas entidades.

Las EPS que han participado de las discusiones Sura; Sanitas; Compensar; Coosalud; Anas Wayuu; Capresoca; Mutualser; Capital Salud; EPS Familiar de Colombia; Comfachocó; ComfaOriente; Comfenalco Valle; Aliansalud; Famisanar; Nueva EPS; Salud Total; Servicio Occidental de Salud (S.O.S); y Salud Bolívar. Minsalud también informó que se ha contado con la participación de los dos gremios de EPS más importantes del país: la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud).

Aunque aun no se conoce conclusiones de las mesas de trabajo, se espera que este proceso concluya en un aumento concertado de la UPC para el 2024. El pasado 13 de septiembre y en medio del foro ‘Proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia y retos del sector’, organizado por el Ministerio de Salud, Vesga (de Acemi) reiteró además que las EPS siguen esperando el giro de los recursos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de los llamados presupuestos máximos (el dinero que financia las tecnologías y procesos que no están en el PBS y que incluye, por ejemplo algunas enfermedades huérfanas y de alto costo).