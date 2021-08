Encuesta Invamer: el 71% de colombianos está de acuerdo con vacuna obligatoria

La última versión, encomendada por Noticias Caracol y Blu Radio, también encontró que solo el 10.6% de los encuestados manifestó que no se van a vacunar.

La última encuesta Invamer, publicada esta mañana y encomendada por Blu Radio y Noticias Caracol, encontró que la mayoría de los colombianos estarían de acuerdo con que la vacunación contra el coronavirus en el país sea obligatoria.

Invamer, además de perfilar la intención de voto, esta vez también preguntó a través de sus 1.008 encuestas lo siguiente: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria en Colombia?”. Mientras un 71.4% respondió que sí, solo 27.8% dijo que no. Únicamente el 0.9% manifestó que “no sabe, no responde”.

La región cafetera fue en la que más personas estuvieron de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna (79.8% sí – 19.8% no), seguido de Bogotá (74.5% sí – 25.5% no) y el centro oriental (71.7% sí – 27.1% no).

En cuanto al estado de la vacunación, el 52.8% dijo que ya está vacunado, el 35% tiene intención de hacerlo y 10,6% manifestó que no se quiere vacunar. Entre las personas que dijeron que no se vacunarían, la razones detrás de esta decisiones fueron las siguientes:

Temor a efectos secundarios (41,1%), baja confianza por pocos ensayos clínicos (37.5%), no cree en el COVID-19 (4.9%), no le gustan las inyecciones (4.8%) y miedo a morir (4.1%). (Le sugerimos: Vacunación para jóvenes de 20 a 24 años iniciará el sábado, anunció Minsalud)

También, al preguntar si está de acuerdo sobre si se debe exigir carné de vacunación para entrar a lugares públicos, como restaurantes y estadios, el 69.7% dijo que sí y el 30.1% que no.

En Colombia, hasta el 11 de agosto, solo 13´504.623 personas habían recibido el esquema de vacunación contra el COVID-19 completo, La nueva meta de vacunación, según el Gobierno, es de 41.7 millones de personas,

Además, según informó el Ministerio de Salud, análisis preliminares arrojan que las personas que están siendo hospitalizadas o llegan a UCI por COVID-19 son, en su mayoría, no vacunados. Solo para junio de 2021 el 78.6% de personas hospitalizadas por coronavirus no estaban vacunadas. (Le sugerimos: El 78,6 % de hospitalizados por COVID-19 no estaban vacunados, según Minsalud)

En relación al coronavirus, Invamer también encontró que el 38.4% de los encuestados se informa sobre la pandemia desde las redes sociales, el 38.1% de los medios de comunicación y solo un 19.1% de un médico o profesional de la salud.

Ficha técnica:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu Radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu Radio.

UNIVERSO: Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los departamentos antiguamente llamados “Territorios Nacionales”).

MARCO MUESTRAL: En la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más residentes en cada hogar. Este marco muestral cubre el 97% del grupo objetivo.

SISTEMA DE MUESTREO: probabilístico por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 63 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de cuatro manzanas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en el hogar.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de 1.008 encuestas +/- 3,09%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 7,39%, Norte Caribe +/- 6,80%, Centro Oriental +/- 6,33%, Antioquia/Eje Cafetero +/- 7,07% y Sur Occidental +/- 7,07%; para el total de la muestra de hombres +/- 4,36% y mujeres +/- 4,37%; para el total de la muestra de personas de 18 a 24 años +/- 8,08% , de 25 a 34 años +/- 6,46%, de 35 a 44 años +/-6,96%, de 45 a 55 años +/- 7,28% y de 55 años o más +/- 6,17%; para el total de la muestra de estrato (1-2) +/- 3,68%, estrato (3) +/- 6,61% y estrato (4, 5 y 6) +/- 11,17%; para el total de la muestra de la zona urbana +/- 3,46% y rural +/- 6,80%; para el total de la muestra de municipios Capitales +/- 4,40% y no Capitales +/- 4,33%. Para las preguntas de intención de voto el margen de error a nivel total es de +/- 4,38%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado por medio de tablets.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 7 al 9 de agosto de 2021. NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 77 encuestadores. MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

TASA DE RESPUESTA: la tasa de respuesta fue del 38,34%. Se calculó con el número de encuestas efectivas sobre el número de casos contactados de la muestra.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto, aprobación del Presidente, imagen de personajes e instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento, proceso de paz, Venezuela y COVID-19.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se realizaron 1.008 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Anapoima, Ansermanuevo, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bosconia, Bucaramanga, Cáceres, Cajamarca, Cajicá, Cali, Candelaria, Cartagena, Chía, Chigorodó, Chiquinquirá, Corozal, Cúcuta, El Tablón de Gómez, Gigante, Ibagué, Itagüí, Liborina, Los Patios, Maicao, Medellín, Montería, Nueva Granada, Palmira, Pereira, Pinillos, Pisba, Popayán, Sabana de Torres, San Andrés de Sotavento, Santa Marta, Silvia, Soacha, Soledad, Tuluá, Tumaco, Turbo, Villamaría y Villavicencio. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.