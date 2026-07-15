¿Entrega de medicamentos en menos de una hora? Supersalud expedirá circular con esa orden

Una mujer hace fila para reclamar medicamentos en Bogotá en marzo de 2025. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Superintendencia de Salud acaba de informar que esta semana expedirá una nueva circular para que el tiempo de entrega de medicamentos a los usuarios del sistema no sea mayor de una hora.

Aunque aún no se conocen detalles de las órdenes de la norma ni de los cambios que deberán hacer los gestores farmacéuticos, según la entidad reducirá los tiempos de atención, que suele ser una queja de los afiliados a las EPS.

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El anuncio lo hizo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien asumió la cabeza de la Supersalud en medio de críticas, pues no había ocupado cargos relacionados con el sector. Entonces, varios actores criticaron lo que calificaron como una jugada política del presidente Gustavo Petro.

“No es admisible que un usuario tenga que esperar cuatro o cinco horas para reclamar un medicamento. Los dispensarios deben garantizar una atención oportuna y digna. Por eso expediremos una circular para que los tiempos de atención no excedan una hora y continuaremos ejerciendo vigilancia para verificar su cumplimiento”, señaló Quintero en la mañana de este miércoles, 15 de julio, mientras visitaba uno de esos lugares en los que se expenden medicinas.

Para Quintero, si un operador logístico no puede entregar una medicina a los pacientes en menos de una hora, debería entregárselo a domicilio.

Otras órdenes relacionadas con medicamentos

Ya hace unos días, la Supersalud también le había exigido a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA poner en marcha un plan de choque que les permita a estas entidades agilizar la asignación de citas médicas y disminuir el represamiento de solicitudes.

De acuerdo con los datos recopilados por la Supersalud, con corte al 10 de julio de este año, Nueva EPS registró 8.328 reclamaciones, representando el 14,62 % del total. Después están Salud Total, con 8.062 (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %).

Así mismo, a principios de mayo, el Ministerio de Salud expidió una circular (la 017 de 2026) dirigida a las EPS y los gestores farmacéuticos, entre otros actores del sistema de salud, con instrucciones para el cumplimiento del suministro de medicamentos.

De las principales disposiciones dirigidas a las EPS (más de 15 en total), el Minsalud destacó la obligación de estas entidades de contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación para responder a contingencias o fallas en la entrega de medicamentos.

La cartera también emitió la instrucción de que se fortalezca el mecanismo de entrega domiciliaria cuando se generan pendientes en la dispensación, garantizando que los medicamentos sean entregados en un plazo no mayor a las 48 horas.

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Otra de las directrices emitidas tiene que ver con “la obligación de garantizar pluralidad de oferentes para los medicamentos a su cargo”. En el caso de que solo exista un único oferente en el mercado, las entidades deben contar con planes de mitigación ante eventuales interrupciones o salidas del mercado.

El ministerio también estableció que las EPS deben garantizar un “flujo de recursos estable, suficiente y oportuno hacia su red de gestores farmacéuticos (...) para evitar la negación o generar riesgos en la continuidad de la prestación de los servicios de salud y asegurar la sostenibilidad financiera de la red”

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