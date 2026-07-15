Fenómeno de El Niño: las nuevas directrices del Ministerio de Salud para enfrentarlo

Imágenes de satélite que muestran la temperatura de la superficie del mar en el océano Pacífico tropical, indicador del fenómeno de El Niño. Foto: NOAA

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Como lo hemos contado en varias oportunidades, es un hecho que Colombia tendrá que enfrentar un fenómeno de El Niño este semestre. Seguramente, como lo han mostrado los modelos de la NOAA, será mucho más intenso que los que hemos conocido en los últimos años, lo cual implica un déficit de lluvias y más sequía en varias regiones del país.

Para hacerle frente a esa situación, el Ministerio de Salud acaba de emitir una serie de directrices que le envió a varias entidades territoriales e instituciones que hacen parte del sistema de salud en Colombia. La idea es que empiecen a tomar acciones en varios frentes, pues si hay algo en lo que puede incidir una temporada de sequía es en la salud.

Por ejemplo, señala en el documento, “la evidencia científica disponible, respaldada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el incremento de la temperatura ambiental constituye un determinante relevante de la salud, al asociarse con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, así como con alteraciones en la salud mental, además de exacerbar condiciones crónicas preexistentes”.

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Así mismo, señala en otro apartado, las altas temperaturas favorecen la aparición, transmisión y expansión de múltiples eventos en salud pública. “Entre ellos se destacan las enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, malaria, chikunguña, Zika, enfermedad de Chagas y fiebre amarilla, así como las enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos, incluyendo la enfermedad diarreica aguda (EDA). las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), la hepatitis A, y las fiebres tifoidea, paratifoidea y cólera”.

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Por esos motivos, el Minsalud le pide a las instituciones del sistema y a las entidades territoriales que adopten medidas de promoción relacionadas con las siguientes situaciones:

Incendios forestales

Como el riesgo de incendios forestales es mayor durante el fenómeno de El Niño, lo cual implica que pueda empeorar la calidad del aire, el Minsalud pide que se “promuevan acciones comunitarias para la implementación de las estrategias desarrolladas por la autoridad ambiental frente a la declaratoria de niveles de alerta por condiciones de la calidad del aire”.

También pide que, en caso de que la calidad del aire esté en un nivel crítico, se lleven a cabo estrategias de captación, distribución, cobertura, los cambios de fuentes de agua y la programación de suministro de agua para la población.

Las entidades territoriales deben, añade, “disponer del recurso humano y técnico para efectuar las respectivas inspecciones sanitarias a la red de prestadores de servicio de fuentes de agua posiblemente afectadas”.

Así mismo, les solicita mantener a la población informada sobre la calidad del aire, especialmente a aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias, así como recomendar el uso de tapabocas N-95, cuando la situación lo amerita.

Altas temperaturas

En este caso, el Ministerio de Salud hace varias recomendaciones, entre las que se encuentran crear espacios para “la coordinación y seguimiento de las acciones en salud con las diferentes áreas de la entidad territorial”; ”fortalecer los Centros de Reserva del sector salud", “coordinar con la autoridad regional ambiental la recolección, almacenamiento y gestión ambiental de llantas usadas”.

Ponerse pilas con la salud pública y el suministro de agua

Frente a la salud pública, el Minslaud le solicita varias cosas a los departamentos, municipios y entidades relacionadas con el sector.

Entre ellas, pide “fortalecer y mantener las actividades de promoción de la salud a través de la implementación de diversas estrategias, dentro de ellas entornos saludables”.

De igual forma, les solicita tomar una serie de “acciones relacionadas con la gestión, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis”, como el fomento de procesos de fortalecimiento de capacidades del talento humano de los equipos de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, a través de procesos de asistencia técnica integral.

También, en el caso de los municipios con riesgo de transmisión oral de enfermedad de Chagas, el Minsalud pide promover el tapado de tanques de almacenamiento de agua destinadas al consumo humano, hervir el agua antes de su uso y garantizar su adecuado almacenamiento.

Justamente, en torno al consumo de agua, la cartera les indica a las entidades territoriales que avancen en la identificación de las posibles fuentes de abastecimiento de agua apta para consumo humano y que garanticen el monitoreo de las condiciones físico-químicas y microbiológicas.

“En caso de no contar con el suministro permanente de agua proveniente del sistema de tratamiento, las administraciones municipales o distritales deben garantizar el suministro de agua apta para consumo humano a través de puntos móviles como carrotanques o recipientes para el almacenamiento de agua, teniendo en cuenta las cantidades mínimas que permitan a las personas satisfacer sus necesidades básicas”, ordena el Minsalud en otro apartado, en donde también pide que se cumpla con los lineamientos y orientaciones del Sistema de Vigilancia de la Calidad de Agua Potable.

No descuidar el plan de vacunación

Otro de los puntos en los que hace énfasis el Minsalud tiene que ver con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que permite que los niños y niñas de Colombia estén vacunados.

Lo que solicita en este caso es que “de manera inmediata” se activen las “brigadas de salud con la red prestadora de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y Equipos Básicos de Salud (EBS) presentes en el territorio. Las brigadas deben incluir equipo vacunador para garantizar la vacunación de la población susceptible”.

La idea es iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación en todas las poblaciones que son objeto del PAI, es decir, “población infantil de 0 a 6 años, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes, adultos mayores, talento humano en salud, personas con comorbilidades, viajeros, entre otras”.

El Minsalud hace énfasis en la necesidad de vacunar contra el sarampión debido al brote que están viviendo países vecinos: hay que “vacunar con dosis cero a toda la población de 6 a 11 meses”. Además, se debe “garantizar las 2 dosis con SRP en población de 1 a 10 años”; “vacunar con Sarampión Rubeola (SR) a población de 11 años en adelante; ”aplicar la vacuna Bivalente (SR) a niñas/niños nacidos entre 2019-2020 que aún no hayan sido vacunados durante la campaña de vacunación de 2020 y 2021″, y “aplicar vacuna Bivalente (SR) al talento humano en salud sin antecedente de vacunación documentado o reporte de laboratorio IgG seronegativo”.

Este es el documento completo del Minsalud:

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