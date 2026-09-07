EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) tiene nueva agente interventora

Nueva gente interventora EPS SOS. Foto: Supersalud

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La Superintendencia Nacional de Salud posesionó a la nueva agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), la aseguradora con más de 720 afiliados. Se trata de Sandra Milena Jaramillo Ayala, quien anteriormente se ha desempeñado como agente especial interventora de los hospitales San Jerónimo de Montería y Sandiego de Cereté, y como la primera interventora de la EPS Famisanar.

Jaramillo es administradora financiera, especialista en Finanzas y magíster en Administración de Empresas de Salud. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector salud, con experiencia en dirección, gestión administrativa y financiera, y aseguramiento en salud.

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En su paso por Famisanar, afirma la Supersalud, lideró y consolidó acciones para fortalecer la atención a usuarios, reducir PQR y tutelas, mejorar la gestión del riesgo en salud y la articulación con la red prestadora.

De acuerdo con la superintendencia, Jaramillo Ayala tendrá como una de sus primeras tareas revisar la situación de la EPS intervenida desde abril de 2024, y establecer las prioridades de la administración. “Para ello, contará con 30 días para presentar un diagnóstico y un plan de trabajo con las acciones que seguirá durante su gestión”, informó la superintendencia.

La EPS SOS es importante en la zona suroccidental de Colombia, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda. En esta región, la EPS tiene presencia en más de 80 municipios y atiende a 728.463 afiliados, la gran mayoría en el régimen contributivo.

El 10 de abril de 2024, el entonces superintendente Luis Carlos Leal, dio a conocer la decisión de intervenir la EPS por, entre otras cosas, tener la tasa de reclamos más alta entre todas las EPS del país. Además, afirmaron en ese momento que la EPS SOS no cumplía con indicadores financieros como el régimen de inversiones (que tenía en rojo desde diciembre 2016).

La Contraloría comunicó ese año que la entidad tenía, con corte a octubre de 2023, un faltante en inversiones de poco más de $634.000 millones de pesos. Además, detalló que SOS tenía unos pasivos (con corte también a octubre de 2023) de $746.346 millones, lo que la hacía catalogar como “en desequilibrio financiero”.

El pasado 2 de marzo, la Procuraduría General de la Nación había suspendido por tres meses al entonces agente interventor Carlos Alberto Betancur Castañeda por el “incumplimiento de sus funciones y obligaciones al frente de dichas entidades de salud”, según detalló el Ministerio Público.

Sin embargo, hace unas semanas (el 24 de agosto), la Supersalud lo reintegró en cumplimiento de una orden de un fallo de tutela emitido por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, en Atlántico. En ese momento, la superintendencia aseguró que esta decisión es de carácter “estrictamente transitorio” y que no implicaba su pronunciamiento definitivo.

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