Es ley: estos son los cambios que tendrá el sistema de donación de órganos en Colombia

En Colombia hay apenas 7,4 donantes por cada millón de habitantes. Foto: Getty Images

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Esta semana fue firmada la ley que cambiar el sistema de donación de órganos en el país, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de órganos para los miles de pacientes que están en lista de espera para un trasplante.

El proyecto de ley, que fue impulsado por los congresistas Paloma Valencia y Alejandro García, fue radicado en el Senado de la República en agosto de 2024 y recibió su aprobación final en abril de 2026.

“El proyecto busca modificar la estructura nacional de donación, trasplante de órganos, tejidos, células y derivados, la Ley 9 de 1979 y la Ley 1805 de 2016, con el fin de modernizar el sistema para hacerlo más eficiente, ayudar a los pacientes que están en espera de un órgano, alinear la regulación con estándares internacionales e incorporar avances científicos”, se lee en un documento resumen sobre la nueva ley, compartido por la senadora Valencia.

Colombia tiene una tasa de donantes de órganos baja, en comparación con otros países de la región. Mientras en el país hay 7,4 donantes por cada millón de habitantes, países como Brasil, Argentina y Uruguay superan los 18.

La nueva ley introduce varios cambios en el funcionamiento del sistema de donación de órganos en el país. El primero es que la muerte por parada circulatoria irreversible ahora se considerará un criterio válido para la donación, ampliando la cantidad de potenciales donantes.

También, refuerza la responsabilidad del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para que dicten normas claras frente a la donación de órganos, y garanticen los mejores estándares en las prácticas de trasplante.

“Las IPS deberán cumplir requisitos más exigentes: contar con personal capacitado; tener tecnología adecuada; garantizar procesos éticos y confiables; y mejorar la identificación y mantenimiento de posibles donantes”, dice el documento.

Con la ley también se creará un Registro Nacional de Donantes Incompatibles y Pacientes Altamente Sensibilizados, se harán campañas pedagógicas alrededor de la donación de órganos, y se podrá tener una manifestación de voluntad de ser donante de órganos en la cédula de ciudadanía.

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