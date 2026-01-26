“Es un riesgo para la sostenibilidad del sistema”: Supersalud sobre embargos a EPS

Bogotá, Concordia (Antioquia), Cartagena (Bolívar) y Florencia (Caquetá) concentran el mayor número de embargos registrados. Foto: Óscar Pérez

La Superintendencia Nacional de Salud informó que hay más de COP $2,6 billones de recursos del sistema de salud que se encuentran embargados en medio de procesos judiciales en Colombia.

La información, con fecha de corte del 22 de enero de 2026, proviene de información autoreportada por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Entre estos, la Nueva EPS y Coosalud presentan la mayor participación en los recursos embargados por demandas interpuestas por prestadores públicos y privados del sistema de salud.

“Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud", informó la entidad, a través de un comunicado.

En el mapa que ve a continuación, la Supersalud detalló los departamentos en los que se reporta un mayor número de embargos a recursos del sistema de salud.

En ese sentido, la entidad insistió en que los recursos del sistema de salud, salvo en algunas excepciones, son inembargables. Además, apuntó a la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera relacionada a estos procesos.

Embargos a recursos de Nueva EPS

A mediados de enero de 2026 se conoció que los embargos a los recursos de Nueva EPS aumentaron de nuevo por decisión de cuatro juzgados en Caquetá y Bogotá. Según comunicó la EPS, la cifra incrementó a más de COP $2.1 billones. Cabe recordar que el valor ya había sido duplicado en noviembre de 2025, cuando pasó de COP $422.000.000 a COP $887.000.000.

“En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, de allí que dicha decisión tome gran relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería”, se lee en el comunicado de Nueva EPS del 20 de enero. También aseguró que si los embargos se mantienen, su funcionamiento se verá “seriamente” comprometido y no podrá operar administrativamente.

El comunicado señala que, si bien la EPS traía un déficit considerable, las medidas de embargo han agudizado su situación financiera. Nueva EPS subrayó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, de acuerdo con la ley y la Constitución Política. La Procuraduría, del mismo modo, ha reiterado que estos fondos no pueden ser objeto de medidas cautelares.

